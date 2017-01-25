Ana Sayfa | EKONOMÄ° 25/01/2017 11:57

Dolar ve Euro en yÃ¼ksek seviyesini gÃ¶rdÃ¼

euro ve dolar

Merkez BankasÄ±nÄ±n faiz kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dolar ve euro yÃ¼kseliÅŸe geÃ§ti

Merkez BankasÄ±'nÄ±n (TCMB) politika faizini sabit tutarak koridorun üst bandÄ± ve geç likidite penceresi faizini artÄ±rdÄ±ÄŸÄ± PPK toplantÄ±sÄ± ardÄ±ndan dolar fiyatlarÄ± güne 3.7850 seviyesinden baÅŸladÄ±. Kur ilerleyen saatlerde yeniden yükseliÅŸe geçerek gün içerisinde en yüksek 3.8261 seviyesinin üzerini gördü. Dolar/TL saat 12.15'de bankalararasÄ± piyasada 3.8210 seviyesindn iÅŸlem gördü.

EURO DA YÜKSELÄ°YOR

Güne 4.05 seviyesinden baÅŸlayan euro fiyatlarÄ± da yükseliÅŸe geçti. Kur en yüksek 4.1037 seviyesini gördü. Euro/TL ÅŸu an 4.09 seviyesinden iÅŸlem görüyor.

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TÃœÄ°K enflasyon sepetinde deÄŸiÅŸikliÄŸe gitti

Eflasyon hesaplamalarÄ± deÄŸiÅŸerek, gÄ±danÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda azalma gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.


Emeklilere mÃ¼jde promosyonlar yÃ¼kseliyor

BazÄ± Ã¶zel bankalar Ã§Ä±tayÄ± yÃ¼kselterek emeklilere verilecek promosyon tutarÄ±nÄ± 600-900 liraya Ã§Ä±karttÄ±.


Ek ikramiye Ã¶demeleri iÃ§in SGK'ya 1 yÄ±l iÃ§inde baÅŸvuru ÅŸartÄ±

Memur emeklileri, Meclis'ten geÃ§en ek ikramiye Ã¶demelerini alabilmeleri iÃ§in SGK'ya 1 yÄ±l iÃ§inde baÅŸvurarak, dilekÃ§e yazmalarÄ± gerekiyor.