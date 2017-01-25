Dolar ve Euro en yÃ¼ksek seviyesini gÃ¶rdÃ¼

Merkez BankasÄ±nÄ±n faiz kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dolar ve euro yÃ¼kseliÅŸe geÃ§ti
Merkez BankasÄ±'nÄ±n (TCMB) politika faizini sabit tutarak koridorun üst bandÄ± ve geç likidite penceresi faizini artÄ±rdÄ±ÄŸÄ± PPK toplantÄ±sÄ± ardÄ±ndan dolar fiyatlarÄ± güne 3.7850 seviyesinden baÅŸladÄ±. Kur ilerleyen saatlerde yeniden yükseliÅŸe geçerek gün içerisinde en yüksek 3.8261 seviyesinin üzerini gördü. Dolar/TL saat 12.15'de bankalararasÄ± piyasada 3.8210 seviyesindn iÅŸlem gördü.
EURO DA YÜKSELÄ°YOR
Güne 4.05 seviyesinden baÅŸlayan euro fiyatlarÄ± da yükseliÅŸe geçti. Kur en yüksek 4.1037 seviyesini gördü. Euro/TL ÅŸu an 4.09 seviyesinden iÅŸlem görüyor.