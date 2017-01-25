Emeklilere mÃ¼jde promosyonlar yÃ¼kseliyor

BazÄ± Ã¶zel bankalar Ã§Ä±tayÄ± yÃ¼kselterek emeklilere verilecek promosyon tutarÄ±nÄ± 600-900 liraya Ã§Ä±karttÄ±.

YaklaÅŸÄ±k 12 milyon emekliye promosyon için kamu bankalarÄ±yla yapÄ±lan anlaÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan, gözler özel bankalarla pazarlÄ±ÄŸa çevrildi. Emekliler, kamu bankalarÄ±nÄ±n 3 yÄ±llÄ±k dönem için verdiÄŸi 300-450 lira arasÄ±nda deÄŸiÅŸen promosyon için, özel bankalarÄ±n kartlarÄ±nÄ± açmasÄ±nÄ± bekliyor. Emeklileri 3 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na kamu bankalarÄ±na kaptÄ±rmak istemeyen bazÄ± özel bankalarÄ±n çÄ±tayÄ± yükselterek, promosyon tutarÄ±nÄ± 600-900 liraya çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. Promosyon ödemelerinin Åžubat'ta ya da en geç Mart'ta baÅŸlamasÄ± planlanÄ±yor. Emeklilere, promosyon için Sosyal Güvenlik Kurumu protokolü hazÄ±rladÄ±. Bankalarla imzalanacak protokol ile; emeklilere promosyonun yanÄ± sÄ±ra, maaÅŸÄ±n tamamÄ±nÄ±n ATM'den tek seferde ücretsiz çekilmesi, maaÅŸ hesaplarÄ± için hesap iÅŸletim ücreti muafiyeti gibi imkanlar da saÄŸlanacak. Emekliler, hangi banka promosyon protokolüne imza atmÄ±ÅŸsa, maaÅŸÄ±nÄ± o bankaya taÅŸÄ±yacak.YaklaÅŸÄ±k 12 milyon emekliye promosyon için kamu bankalarÄ±yla yapÄ±lan anlaÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan, gözler özel bankalarla pazarlÄ±ÄŸa çevrildi. Emekliler, kamu bankalarÄ±nÄ±n 3 yÄ±llÄ±k dönem için verdiÄŸi 300-450 lira arasÄ±nda deÄŸiÅŸen promosyon için, özel bankalarÄ±n kartlarÄ±nÄ± açmasÄ±nÄ± bekliyor.

ÖZEL BANKALAR PROMOSYON TUTARINI ARTTIRDI

Emeklileri 3 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na kamu bankalarÄ±na kaptÄ±rmak istemeyen bazÄ± özel bankalarÄ±n çÄ±tayÄ± yükselterek, promosyon tutarÄ±nÄ± 600-900 liraya çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. Promosyon ödemelerinin Åžubat'ta ya da en geç Mart'ta baÅŸlamasÄ± planlanÄ±yor.

EMEKLÄ° HANGÄ° BANKA PROMOSYON PROTOKOLÜNE Ä°MZA ATARSA MAAÅžINI ORADAN ALACAK

Emeklilere, promosyon için Sosyal Güvenlik Kurumu protokolü hazÄ±rladÄ±. Bankalarla imzalanacak protokol ile; emeklilere promosyonun yanÄ± sÄ±ra, maaÅŸÄ±n tamamÄ±nÄ±n ATM'den tek seferde ücretsiz çekilmesi, maaÅŸ hesaplarÄ± için hesap iÅŸletim ücreti muafiyeti gibi imkanlar da saÄŸlanacak. Emekliler, hangi banka promosyon protokolüne imza atmÄ±ÅŸsa, maaÅŸÄ±nÄ± o bankaya taÅŸÄ±yacak.