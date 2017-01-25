TÃœÄ°K enflasyon sepetinde deÄŸiÅŸikliÄŸe gitti

Eflasyon hesaplamalarÄ± deÄŸiÅŸerek, gÄ±danÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda azalma gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Türkiye Ä°statistik Kurumu, enflasyon sepetinde deÄŸiÅŸikliÄŸe gitti. Buna göre, enflasyon hesaplamasÄ±nda gÄ±danÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± azaldÄ±.

ALKOL-TÜTÜNÜN AÄžIRLIÄžI ARTTI

Alkollü içecekler ve tütün kaleminin aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yüzde 4,98'den yüzde 5,87'ye yükseldi. Giyim ve ayakkabÄ± kaleminin aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yüzde 7,43'ten yüzde 7,33'e çekildi.

KONUTUN PAYI AZALDI

Konut kaleminin aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yüzde 15,93'ten yüzde 14.85'e düÅŸürüldü. UlaÅŸtÄ±rma kaleminin aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yüzde 14,31'den yüzde 16,31'e yükseldi.

MADLEN ÇÄ°KOLATA SEPETTEN ÇIKTI

2017 TÜFE sepetinden 6 madde çÄ±karÄ±ldÄ±, 3 madde eklendi. Stor perde, derin dondurucu, test kitabÄ± sepete eklenirken, düz cam, pamuklu bebek çorabÄ±, paket pamuk, madlen çikolata, uydu alÄ±cÄ±sÄ± ve taze bamya çÄ±karÄ±ldÄ±.

MEVSÄ°MLER ÜRÜNLERDE AÄžIRLIK SÄ°STEMÄ° DEÄžÄ°ÅžTÄ°

Mevsimsel ürünler için aÄŸÄ±rlÄ±k sistemi de deÄŸiÅŸtirildi. TÜFE hesaplamalarÄ±nda 2017 Ocak itibariyle mevsimsel ürünlerin her ay farklÄ± bir aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸa sahip olduÄŸu yöntem yerine AB'nin önerdiÄŸi yöntem kullanÄ±lacak. Buna göre her ürünün yÄ±l boyunca ve bütün aylarda aynÄ± aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸa sahip olduÄŸu sabit aÄŸÄ±rlÄ±k yöntemi kullanÄ±lacak.Sabit aÄŸÄ±rlÄ±k sisteminde her ürün ve üst gruplar için aÄŸÄ±rlÄ±klar yÄ±l boyunca sabit olacak. TÜÄ°K ayrÄ±ca kamuoyu ve Merkez BankasÄ± beklentileri doÄŸrultusunda özel kapsamlÄ± TÜFE göstergelerini ocak ayÄ±nda revize edecek ve kapsamÄ±nÄ± geniÅŸletecek.