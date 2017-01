TÃœÄ°K enflasyon sepetinde deÄŸiÅŸikliÄŸe gitti

Eflasyon hesaplamaları değişerek, gıdanın ağırlığında azalma görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon sepetinde değişikliğe gitti. Buna göre, enflasyon hesaplamasında gıdanın ağırlığı azaldı.

ALKOL-TÜTÜNÜN AĞIRLIĞI ARTTI

Alkollü içecekler ve tütün kaleminin ağırlığı yüzde 4,98'den yüzde 5,87'ye yükseldi. Giyim ve ayakkabı kaleminin ağırlığı yüzde 7,43'ten yüzde 7,33'e çekildi.

KONUTUN PAYI AZALDI

Konut kaleminin ağırlığı yüzde 15,93'ten yüzde 14.85'e düşürüldü. Ulaştırma kaleminin ağırlığı yüzde 14,31'den yüzde 16,31'e yükseldi.

MADLEN ÇİKOLATA SEPETTEN ÇIKTI

2017 TÜFE sepetinden 6 madde çıkarıldı, 3 madde eklendi. Stor perde, derin dondurucu, test kitabı sepete eklenirken, düz cam, pamuklu bebek çorabı, paket pamuk, madlen çikolata, uydu alıcısı ve taze bamya çıkarıldı.

MEVSİMLER ÜRÜNLERDE AĞIRLIK SİSTEMİ DEĞİŞTİ

Mevsimsel ürünler için ağırlık sistemi de değiştirildi. TÜFE hesaplamalarında 2017 Ocak itibariyle mevsimsel ürünlerin her ay farklı bir ağırlığa sahip olduğu yöntem yerine AB'nin önerdiği yöntem kullanılacak. Buna göre her ürünün yıl boyunca ve bütün aylarda aynı ağırlığa sahip olduğu sabit ağırlık yöntemi kullanılacak.Sabit ağırlık sisteminde her ürün ve üst gruplar için ağırlıklar yıl boyunca sabit olacak. TÜİK ayrıca kamuoyu ve Merkez Bankası beklentileri doğrultusunda özel kapsamlı TÜFE göstergelerini ocak ayında revize edecek ve kapsamını genişletecek.