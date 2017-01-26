Bakan MÃ¼ezzinoÄŸlu promosyon Ã¶demeleri iÃ§in tarih verdi

SGK ve Ä°ÅžKUR mÃ¼dÃ¼rleriyle bir araya gelen Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu emekliye promosyon konusunda aÃ§Ä±klamalarda bulundu. Bakan, emeklilere mart ayÄ±nda promosyonlarÄ±n Ã¶deneceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

YaklaÅŸÄ±k 12 milyon emekliye promosyon için rekabet baÅŸlÄ±yor. Kamu bankalarÄ± 3 yÄ±llÄ±k dönem için maaÅŸa göre 300 ile 450 lira arasÄ±nda promosyon ödemeyi kabul ederken; özel bankalar da 4.2 milyon emekli müÅŸterisini kaybetmemek için kollarÄ± sÄ±vadÄ±.

EMEKLÄ°LERÄ° KAYBETMEMEK Ä°ÇÄ°N PROMOSYONU YÜKSEK TUTACAKLAR

Promosyon vermezse 'emeklilerin maaÅŸÄ±nÄ± bu ödeme için kamu bankalarÄ±na taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±' endiÅŸesi duyan özel bankalar, çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±rdÄ±. Özel bankalar da kamu bankalarÄ± gibi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± protokole imza atÄ±p promosyon sürecini baÅŸlatmaya hazÄ±rlanÄ±yor. Hatta bazÄ± bankalarÄ±n, emekli maaÅŸ pastasÄ±ndaki payÄ±nÄ± artÄ±rmak için, kamu bankalarÄ±yla yapÄ±lan anlaÅŸmada belirlenen taban promosyon tutarlarÄ±nÄ±n üstüne çÄ±kmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Takvim'in haberine göre, promosyon tutarÄ±nÄ± 3 yÄ±llÄ±k dönem için 600, hatta 900 liraya çÄ±karma hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapan bankalar olduÄŸu belirtiliyor.

EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKA ÇEKÄ°M MERKEZÄ° OLACAK

Özel bankalarÄ±n da promosyona 'evet' demesiyle, emekli maaÅŸÄ±nÄ± hangi bankadan alÄ±rsa alsÄ±n, bu ödemeye kavuÅŸabilecek. Hatta rekabet sayesinde maaÅŸa göre 300 ile 450 lira arasÄ±nda belirlenen taban tutarlarÄ±n yükselmesi söz konusu olacak. Bu durumda da emekli, hangi banka daha fazlasÄ±nÄ± veriyorsa maaÅŸÄ±nÄ± oraya taÅŸÄ±yabilecek. En yüksek promosyonu teklif eden banka, çekim merkezi olacak. Hatta hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±lan 600, 900 liralÄ±k promosyon tutarlarÄ± hayata geçirilirse, emekliler ihya olacak. Emekli maaÅŸ pastasÄ±ndaki payÄ± kamu bankalarÄ±nÄ±n çok gerisinde olan özel bankalarÄ±n, cazip rakamlar teklif edeceÄŸine kesin gözüyle bakÄ±lÄ±yor.

MART'TA CEPTE

AÄŸrÄ± Sosyal Güvenlik Ä°l Müdürü Mehmet Nuri AktaÅŸ bir emeklinin evini ziyaret ettiÄŸinden bahsedince, MüezzinoÄŸlu da "Emeklilerimiz promosyon bekliyorlar mÄ±?" diye sordu. AktaÅŸ'Ä±n "Bekliyorlar" yanÄ±tÄ± üzerine MüezzinoÄŸlu, "Ä°nÅŸallah Mart ayÄ±nda alacaklar" ÅŸeklinde konuÅŸtu. 2017'yi istihdam açÄ±sÄ±ndan 2016'dan çok daha iyi bir noktaya taÅŸÄ±yacaklarÄ±nÄ± anlatan MüezzinoÄŸlu, tazminat fonunun da geleceÄŸini belirtti.