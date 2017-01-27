KÃ¼resel piyasalar Fitch Ratings'in kararÄ±nÄ± bekliyor

Fitch Ratings'in bu akÅŸam bÃ¼yÃ¼k ihtimalle aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ± TÃ¼rkiye deÄŸerlendirmesi merakla bekleniyor

Küresel piyasalar haftanÄ±n son iÅŸlem gününe sakin bir seyirle girerken, yurt içinde yatÄ±rÄ±mcÄ±lar kredi derecelendirme kuruluÅŸu Fitch Ratings'in bu akÅŸam açÄ±klamasÄ± beklenen Türkiye deÄŸerlendirmesine odaklandÄ±.

ABD'de dün açÄ±klanan makroekonomik verilerin karÄ±ÅŸÄ±k bir görünüm ortaya koymasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan pay piyasalarÄ±nda da dar bant içinde yatay bir seyir izlendi. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,16 yükseldi, S&P 500 endeksi yüzde 0,07 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,02 deÄŸer kaybetti. Analistler, bugün açÄ±klanacak 2016 yÄ±lÄ± dördüncü çeyrek büyüme ve dayanÄ±klÄ± mal sipariÅŸleri verilerinin takip edileceÄŸini belirtiyor.

Avrupa tarafÄ±nda, dün Ä°ngiltere'de açÄ±klanan büyüme verisinin beklentileri aÅŸmasÄ±na karÅŸÄ±n pay piyasalarÄ±nda önceki günkü hÄ±zlÄ± yükseliÅŸlerin ardÄ±ndan sakin bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüze 0,36 deÄŸer kazanÄ±rken, Ä°ngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,04 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 geriledi.

Bugün Japonya'da açÄ±klanan enflasyon verisinin beklentilerden iyi gelmesi ve dolar/yen paritesindeki yükseliÅŸten destek bulan Nikkei 225 endeksi kapanÄ±ÅŸa yakÄ±n yüzde 0,23, Çin'de Åžanghay bileÅŸik endeksi yüzde 0,3 deÄŸer kazandÄ±.

Yurt içinde bugün piyasalar kapandÄ±ktan sonra açÄ±klanmasÄ± beklenen Fitch Ratings'in Türkiye deÄŸerlendirmesi öncesinde dün BIST 100 endeksi yüzde 0,84 yükseldi, dolar/TL ise 3,87'nin üzerine çÄ±ktÄ±.

Ekonomistler, uluslararasÄ± derecelendirme kuruluÅŸu Fitch Ratings'in bugünkü Türkiye deÄŸerlendirmesinde kredi notunun "yatÄ±rÄ±m yapÄ±labilir seviyenin" altÄ±na indirebileceÄŸi tahmininde bulunurken, notun teyidi halinde ise piyasalarÄ±n buna çok olumlu tepki verebileceÄŸini öngördü. Fitch halen Türkiye'yi yatÄ±rÄ±m yapÄ±labilir seviye olan "BBB-" ile, görünümü ise "negatif" olarak deÄŸerlendiriyor.

PiyasalarÄ±n bugün takip edeceÄŸi veriler ÅŸöyle:

14.30 Türkiye, kasÄ±m ayÄ± konut fiyat endeksi

16.30 ABD 2016 yÄ±lÄ± 4. çeyrek GSYH

16.30 ABD, 4. çeyrek çekirdek kiÅŸisel tüketim harcamalarÄ±

16.30 ABD, aralÄ±k ayÄ± dayanÄ±klÄ± mal sipariÅŸleri

18.00 ABD, Michigan Üniversitesi ocak ayÄ± Tüketici Güven Endeksi