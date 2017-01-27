Standard and Poor's TÃ¼rkiye'nin kredi notunu aÃ§Ä±kladÄ±

Kredi derecelendirme kuruluÅŸu S&P, TÃ¼rkiye'nin kredi notunu aÃ§Ä±kladÄ±

S&P ayrÄ±ca Türkiye GSYÄ°H'sinde 2016 yÄ±lÄ± içerisinde yaklaÅŸÄ±k yüzde 2 oranÄ±nda büyüme öngörürken, 2017 için ise bu oranÄ± yüzde 2.4'e yükseltti.S&P, Türkiye'nin cari acÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 2017-2020 arasÄ±nda yüzde 4,3 olmasÄ±nÄ±n öngörüldüÄŸünü ifade ederken, iç geliÅŸmelerin not görünümündeki zayÄ±flÄ±ÄŸÄ±n temeli olmayÄ± sürdürdüÄŸünü belirtti.Kurumdan yapÄ±lan açiklamada Turkiye'nin net dÄ±ÅŸ finansman ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layan rezervlerin 2017'de 35 milyar dolar civarÄ±nda olacagi da öngörüldü.Daha önceden de Türkiye'nin kredi notunu dusuren S&P'nin aciklamasinin ardindan kurlarda bir hareketlilik olmadi.Piyasalar bugün geç saatlerde açÄ±klanmasÄ± beklenen Fitch'in Türkiye kredi notu açÄ±klamasÄ±na da kilitlenmiÅŸ durumda.