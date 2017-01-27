Ana Sayfa | EKONOMÄ° 27/01/2017 19:40

Standard and Poor's TÃ¼rkiye'nin kredi notunu aÃ§Ä±kladÄ±

S&P

Kredi derecelendirme kuruluÅŸu S&P, TÃ¼rkiye'nin kredi notunu aÃ§Ä±kladÄ±

S&P ayrÄ±ca Türkiye GSYÄ°H'sinde 2016 yÄ±lÄ± içerisinde yaklaÅŸÄ±k yüzde 2 oranÄ±nda büyüme öngörürken, 2017 için ise bu oranÄ± yüzde 2.4'e yükseltti.S&P, Türkiye'nin cari acÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 2017-2020 arasÄ±nda yüzde 4,3 olmasÄ±nÄ±n öngörüldüÄŸünü ifade ederken, iç geliÅŸmelerin not görünümündeki zayÄ±flÄ±ÄŸÄ±n temeli olmayÄ± sürdürdüÄŸünü belirtti.Kurumdan yapÄ±lan açiklamada Turkiye'nin net dÄ±ÅŸ finansman ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layan rezervlerin 2017'de 35 milyar dolar civarÄ±nda olacagi da öngörüldü.Daha önceden de Türkiye'nin kredi notunu dusuren S&P'nin aciklamasinin ardindan kurlarda bir hareketlilik olmadi.Piyasalar bugün geç saatlerde açÄ±klanmasÄ± beklenen Fitch'in Türkiye kredi notu açÄ±klamasÄ±na da kilitlenmiÅŸ durumda.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Fitch Ratings

KÃ¼resel piyasalar Fitch Ratings'in kararÄ±nÄ± bekliyor

Fitch Ratings'in bu akÅŸam bÃ¼yÃ¼k ihtimalle aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ± TÃ¼rkiye deÄŸerlendirmesi merakla bekleniyor


Bakan MÃ¼ezzinoÄŸlu promosyon Ã¶demeleri iÃ§in tarih verdi

SGK ve Ä°ÅžKUR mÃ¼dÃ¼rleriyle bir araya gelen Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu emekliye promosyon konusunda aÃ§Ä±klamalarda bulundu. Bakan, emeklilere mart ayÄ±nda promosyonlarÄ±n Ã¶deneceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

dolar

Dolarda bÃ¼yÃ¼k hareketlilik 3,85 seviyesini aÅŸtÄ±

Dolar saat 18.00'dan sonra artÄ±ÅŸ gÃ¶stererek 3,85'in Ã¼zerine Ã§Ä±ktÄ±