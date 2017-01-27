Bakan aÃ§Ä±kladÄ± 2017 yÄ±lÄ±nda turizm daha iyi geÃ§ecek

KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ± turizm sektÃ¶rÃ¼nde 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n 2016 yÄ±lÄ±na gÃ¶re daha verimli geÃ§eceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

Kültür ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± son verilere göre, 2016 Ocak-KasÄ±m döneminde Türkiye'ye gelen yabancÄ± ziyaretçi sayÄ±sÄ± yüzde 30.85 azalÄ±ÅŸla 24.05 milyon kiÅŸi oldu.

21. DoÄŸu Akdeniz UluslararasÄ± Turizm ve Seyahat FuarÄ±’nÄ±n (EMITT) açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada AvcÄ±, "2016 boyunca terörden olumsuz olarak etkilendik... Ä°nÅŸallah önümüzdeki yÄ±llarda bunun etkilerinin gittikçe daha azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± göreceÄŸiz. Sektörümüz bu konuda ciddi bir sÄ±nav verdi 2016 boyunca. Bütün olumsuz ÅŸartlara raÄŸmen hizmet kalitesini düÅŸürmemek için olaÄŸanüstü bir gayret gösterdi. Ä°nÅŸallah 2017, 2016'dan daha güzel olacak. 2018, 2017'den daha güzel olacak." dedi.

EN BÜYÜK DÜÅžÜÅž TÜRKÄ°YE'DEKÄ° OTELLERDE

Türkiye Otelciler BirliÄŸi'nin (TÜROB) açÄ±klamasÄ±na göre, Türkiye 2016 genelinde yüzde 50.8 doluluk ile tüm Avrupa'da en düÅŸük doluluk oranÄ±na sahip ülke oldu. Türkiye, oda gelirlerinde de Avrupa ülkeleri arasÄ±nda en sert düÅŸüÅŸü yaÅŸadÄ±.

RUSYA PAZARINDA TOPARLANMA VAR

Turizm sektörüne yönelik çeÅŸitli çalÄ±ÅŸma ve kampanyalar yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirten AvcÄ±, "OnlarÄ± da önümüzdeki günlerde açÄ±klayacaÄŸÄ±z. Ama en azÄ±ndan ÅŸimdiden ÅŸunu söyleyebilirim; Rusya pazarÄ±nda ciddi bir toparlanma söz konusu. Her ÅŸeye raÄŸmen Rusya pazarÄ±nda ciddi bir iyileÅŸme görüyoruz" dedi ve ekledi:

"Ä°nÅŸallah aynÄ± ÅŸekilde Avrupa pazarÄ±nda da Almanya’da da Ä°ngiltere'de de... PazarÄ±mÄ±zÄ±n geniÅŸlemesi için bugüne kadar yeterince faaliyet göstermediÄŸimiz pazarlarda da tanÄ±tÄ±m faaliyetlerine aÄŸÄ±rlÄ±k vererek, Japonya'yÄ±, Çin'i, Hindistan'Ä±, Arap ülkelerini, Kuzey Afrika'yÄ±, Güney Amerika'yÄ± da iÅŸin içine katacak geniÅŸlikte bir tanÄ±tÄ±m kampanyasÄ±nÄ± birlikte planlÄ±yor ve yürütüyoruz."

11 AYDA YÜZDE 77 DÜÅžTÜ

Rusya ile yaÅŸanan uçak düÅŸürme krizinin ardÄ±ndan bu ülkeden gelen ziyaretçi sayÄ±sÄ± 2016 ilk 11 ayda yüzde 77.3 düÅŸüÅŸ kaydetti.

FuarÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda yer alan BirleÅŸmiÅŸ Milletler Turizm Örgütü Genel Sekreteri Taleb Rifai de, Türkiye'ye seyahat etme çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunarak, "Türkiye'ye seyahat etmek, terörizme verilecek en iyi yanÄ±ttÄ±r. Kimin ajandasÄ±na, kimin hayatÄ±na etki ettiÄŸimizi görmek için Türkiye'ye seyahat etmeye devam etmeliyiz ki teröre ancak böyle yanÄ±t verebiliriz" dedi.

Kaynak: Hürriyet