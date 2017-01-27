Son dakika Merakla beklenen Fitch kararÄ± az Ã¶nce aÃ§Ä±klandÄ±

UluslararasÄ± kredi derecelendirme kuruluÅŸu Fitch Ratings herkesin merakla beklediÄŸi TÃ¼rkiye ile ilgili deÄŸerlendirmesini bu gece duyurdu

Merkez BankasÄ±nÄ±n bu hafta yapÄ±lan toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gözler Fitch'in bugün açÄ±klamasÄ± beklenen karara yönelmiÅŸti. Bu gece geç saatlerde kararÄ±nÄ± açÄ±klayan UluslararasÄ± kredi derecelendirme kuruluÅŸu Fitch uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu yatÄ±rÄ±m yapÄ±labilir seviyenin bir basamak altÄ±na indirdi. Not görünümünü duraÄŸanda bÄ±raktÄ±.Fitch böylelikle not görünümünü negatiften duraÄŸana revize etmiÅŸ oldu. 'BBB-' kredi notunu ise BB+'ya indirdi.