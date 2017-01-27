Ana Sayfa | EKONOMÄ° 27/01/2017 23:53

Son dakika Merakla beklenen Fitch kararÄ± az Ã¶nce aÃ§Ä±klandÄ±

Fitch

UluslararasÄ± kredi derecelendirme kuruluÅŸu Fitch Ratings herkesin merakla beklediÄŸi TÃ¼rkiye ile ilgili deÄŸerlendirmesini bu gece duyurdu

Merkez BankasÄ±nÄ±n bu hafta yapÄ±lan toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gözler Fitch'in bugün açÄ±klamasÄ± beklenen karara yönelmiÅŸti. Bu gece geç saatlerde kararÄ±nÄ± açÄ±klayan UluslararasÄ± kredi derecelendirme kuruluÅŸu Fitch uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu yatÄ±rÄ±m yapÄ±labilir seviyenin bir basamak altÄ±na indirdi. Not görünümünü duraÄŸanda bÄ±raktÄ±.Fitch böylelikle not görünümünü negatiften duraÄŸana revize etmiÅŸ oldu. 'BBB-' kredi notunu ise BB+'ya indirdi. 

 
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turizm

Bakan aÃ§Ä±kladÄ± 2017 yÄ±lÄ±nda turizm daha iyi geÃ§ecek

KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ± turizm sektÃ¶rÃ¼nde 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n 2016 yÄ±lÄ±na gÃ¶re daha verimli geÃ§eceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

S&P

Standard and Poor's TÃ¼rkiye'nin kredi notunu aÃ§Ä±kladÄ±

Kredi derecelendirme kuruluÅŸu S&P, TÃ¼rkiye'nin kredi notunu aÃ§Ä±kladÄ±

Fitch Ratings

KÃ¼resel piyasalar Fitch Ratings'in kararÄ±nÄ± bekliyor

Fitch Ratings'in bu akÅŸam bÃ¼yÃ¼k ihtimalle aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ± TÃ¼rkiye deÄŸerlendirmesi merakla bekleniyor