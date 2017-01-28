Ana Sayfa | EKONOMÄ° 28/01/2017 08:43

Fitch Ratings TÃ¼rkiye'nin kredi notunu dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ not gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ duraÄŸanda tuttu


UluslararasÄ± kredi derecelendirme kuruluÅŸu Fitch Ratings, TÃ¼rkiye'nin kredi notunu "BBB-"den "BB+" seviyesine dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼rken, not gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ "duraÄŸan"da tuttuÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Fitch Ratings'den yapÄ±lan açÄ±klamada, siyaset ve güvenlik konusunda yaÅŸanan geliÅŸmelerin Türkiye'de ekonomik performansÄ± olumsuz etkilediÄŸi belirtildi. AynÄ± zamanda devam eden terörizme karÅŸÄ±lÄ±k turizminde azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten kuruluÅŸ, açÄ±klamada ÅŸöyle dedi: "Uzun süren dÄ±ÅŸ zayÄ±flÄ±klarÄ± ele alamamak, para birimindeki sert düÅŸüÅŸ kapsamÄ±nda açÄ±kça belli oldu." deÄŸerlendirmesinde bulunuldu. Fitch, Türkiye ekonomisinin son 5 yÄ±lda yüzde 7,1 ortalama büyüme yakaladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizerek, 2016-2018 arasÄ±nda ülke ekonomisinin ortalama yüzde 2,3 büyümesinin beklendiÄŸini kaydetti.

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EriÄŸin kilosu altÄ±nla yarÄ±ÅŸÄ±yor

TÃ¼rkiye'de hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bu sene hissedilir derecede dÃ¼ÅŸmesiyle kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda az bulunan yaz meyvelerinin fiyatlarÄ± da dudak uÃ§urttu.


Torununa bakan bÃ¼yÃ¼kanne ve dedelere 470 lira maaÅŸ Ã¶denecek

Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, "BÃ¼yÃ¼kanne Projesi"yle torununa bakan anneanne, babaanne ve dedelere asgari maaÅŸÄ±n yÃ¼zde 30'unu yani 470 lira vereceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.


Elektrikte kara liste uygulamasÄ± vatandaÅŸÄ±n gÃ¶zÃ¼nÃ¼n yaÅŸÄ±na bakmayacak

Elektrik tedarik ÅŸirketleri, "kara liste" uygulamasÄ±yla her yÄ±l 6 kez Ã¶deme sÃ¼resini geÃ§iren ve kaÃ§ak hat kullanan vatandaÅŸlarÄ±n elektrik sayaÃ§larÄ±nÄ± sÃ¶kecek.