Fitch Ratings TÃ¼rkiye'nin kredi notunu dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ not gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ duraÄŸanda tuttu

UluslararasÄ± kredi derecelendirme kuruluÅŸu Fitch Ratings, TÃ¼rkiye'nin kredi notunu "BBB-"den "BB+" seviyesine dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼rken, not gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ "duraÄŸan"da tuttuÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Fitch Ratings'den yapÄ±lan açÄ±klamada, siyaset ve güvenlik konusunda yaÅŸanan geliÅŸmelerin Türkiye'de ekonomik performansÄ± olumsuz etkilediÄŸi belirtildi. AynÄ± zamanda devam eden terörizme karÅŸÄ±lÄ±k turizminde azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten kuruluÅŸ, açÄ±klamada ÅŸöyle dedi: "Uzun süren dÄ±ÅŸ zayÄ±flÄ±klarÄ± ele alamamak, para birimindeki sert düÅŸüÅŸ kapsamÄ±nda açÄ±kça belli oldu." deÄŸerlendirmesinde bulunuldu. Fitch, Türkiye ekonomisinin son 5 yÄ±lda yüzde 7,1 ortalama büyüme yakaladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizerek, 2016-2018 arasÄ±nda ülke ekonomisinin ortalama yüzde 2,3 büyümesinin beklendiÄŸini kaydetti.