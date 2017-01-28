Elektrikte kara liste uygulamasÄ± vatandaÅŸÄ±n gÃ¶zÃ¼nÃ¼n yaÅŸÄ±na bakmayacak

Elektrik tedarik ÅŸirketleri, "kara liste" uygulamasÄ±yla her yÄ±l 6 kez Ã¶deme sÃ¼resini geÃ§iren ve kaÃ§ak hat kullanan vatandaÅŸlarÄ±n elektrik sayaÃ§larÄ±nÄ± sÃ¶kecek.

Serbest tüketici döneminin baÅŸlamasÄ± ile birlikte vatandaÅŸa birçok kolaylÄ±k sunan elektrik tedarik ÅŸirketleri "kara liste" uygulamasÄ± ile de kaçak elektrik kullanan ve her yÄ±l fatura ödeme süresini ortalama 6 kez fatura geçirenlerin gözünün yaÅŸÄ±na bakmayacak. Kaçak elektrik kullanÄ±mÄ±na yönelen ve faturasÄ±nÄ± düzenli ödemeyen tüketicilerin, evlerin içerisinde bulunan elektrik sayaçlarÄ± sökülerek, direk üzeri panolara yerleÅŸtirilecek. Bu müÅŸteriler "sorunlu tüketici" kategorisinde yer aldÄ±ÄŸÄ± için ekiplere evin içerisinde açma-kapamada da sorun çÄ±kardÄ±klarÄ±ndan uzaktan kesme-baÄŸlamalÄ± sayaçlar takÄ±lacak. Herhangi bir kaçak durumunun tespiti ya da fatura ödeme dönemini geçirdiklerinde elektrikleri uzaktan kesilecek. Tedarik ÅŸirketleri, yapÄ±lan yeni çalÄ±ÅŸma ile düzenli fatura ödememede kara listeye alÄ±nma süresini 8 aydan 6 aya çekmeyi planladÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Her ay bu kategoride yer alan tüketicilere ekip göndermek yerine kara liste uygulamasÄ±yla tüketicilerin sayaçlarÄ±nÄ± elektrik direklerine taÅŸÄ±yacaÄŸÄ± öÄŸrenildi. DoÄŸu ve GüneydoÄŸu'da kaçak elektrik kullanÄ±mÄ±nÄ± önlemek için ani baskÄ±nlar yapÄ±lacak. Bölgede bazÄ± vatandaÅŸlarÄ±n çift hat çektiÄŸi, emlakçÄ±larÄ±n da "kaçak hatlÄ±" söylemi ile ev pazarladÄ±klarÄ± belirlendi.