Torununa bakan bÃ¼yÃ¼kanne ve dedelere 470 lira maaÅŸ Ã¶denecek

Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, "BÃ¼yÃ¼kanne Projesi"yle torununa bakan anneanne, babaanne ve dedelere asgari maaÅŸÄ±n yÃ¼zde 30'unu yani 470 lira vereceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanÄ± Mehmet MüezzinoÄŸlu, büyükanne projesi kapsamÄ±nda verilecek olan ücretle ilgili olarak açÄ±klamalarda bulunarak,, “Asgari ücretin net yüzde 30’u gibi düÅŸünüyoruz. Pilot uygulamada analizler ne kadar saÄŸlÄ±klÄ± olursa kalÄ±cÄ± projeye o kadar doÄŸru dönüÅŸür” dedi. Ä°lk etapta uygulamanÄ±n 5 bin aile üzerinden yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± anlatan MüezzinoÄŸlu, projenin pilot ÅŸehirler olarak Ä°stanbul ve Bursa’nÄ±n da aralarÄ±nda olduÄŸu 3 veya 4 ÅŸehirde bir yÄ±l boyunca gerçekleÅŸeceÄŸini bildirdi.

Annenin maaÅŸÄ± önemli

Projede uygulanacak olan kriterlerinin ne olacaÄŸÄ±yla ilgili detaylÄ± bilgi veren Bakan MüezzinoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti: “Bir kere emekli veya deÄŸil farketmez; bu o hizmetin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda bir destek olarak verilecek. DolayÄ±sÄ±yla büyük annenin ekonomik koÅŸullarÄ± gündemimiz dÄ±ÅŸÄ±nda. Ama büyük annenin aile tarafÄ±ndan çocuÄŸuna bakÄ±mÄ±na arzu edip etmemesi, ikincisi ise büyük annenin çocuÄŸa bakacak saÄŸlÄ±k koÅŸullarÄ±nÄ±n olup olmamasÄ±dÄ±r. SaÄŸlÄ±klÄ±, bir çocuÄŸa bakma dinamizmi varsa hekim raporu ve deÄŸerlendirmelerden sonra o desteÄŸi vereceÄŸiz. AyrÄ±ca hak etme taleplerinde annenin asgari ücretin iki mislinden fazla maaÅŸÄ±nÄ±n az olmasÄ±dÄ±r. Yani 4 asgari ücret maaÅŸÄ± olan anneden ziyade 2 asgari ücreti geçmeyen anneleri proje bazlÄ± deÄŸerlendireceÄŸiz.”

Pilot deneme Mart ayÄ±nda!

Bakan MüezzinoÄŸlu, büyükanne projesinin kadÄ±n istihdamÄ±yla ilgili bir konun olduÄŸunu hatÄ±rlatarak “Bununla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z çalÄ±ÅŸmalar da son noktaya geldi. Protokolü yine önümüzdeki salÄ± veya çarÅŸamba imzalayacaÄŸÄ±z. Burada istiyoruz ki anne yarÄ± zamanlÄ± çalÄ±ÅŸarak maaÅŸÄ± yarÄ±ya inmesin, çocuÄŸuyla olan hukukunu da güvenli ellerde, annesi veya kayÄ±nvalidesiyle uygun zemin varsa bu uygun zeminlerde deÄŸerlendirsin, biz de büyükanneye bir destek verelim ki kadÄ±n istihdamÄ±nÄ± teÅŸvik eden bir proje olsun” diye konuÅŸtu. “AylÄ±k deÄŸerlendirmelerle bu projenin ülke genelinde kalÄ±cÄ± bir projeye dönüÅŸüp dönüÅŸmeyeceÄŸinin kararÄ±nÄ± da 1 yÄ±l sonra netleÅŸtirmiÅŸ olacaÄŸÄ±z” diyen MüezzinoÄŸlu, ÅŸubat ayÄ± sonuna kadar talepleri alacaklarÄ±nÄ±, olaÄŸanüstü bir aksilik olmazsa mart ayÄ± itibarÄ±yla büyükanne projesini baÅŸlatacaklarÄ±nÄ± kaydetti.