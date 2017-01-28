EriÄŸin kilosu altÄ±nla yarÄ±ÅŸÄ±yor

TÃ¼rkiye'de hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bu sene hissedilir derecede dÃ¼ÅŸmesiyle kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda az bulunan yaz meyvelerinin fiyatlarÄ± da dudak uÃ§urttu.

KÄ±ÅŸ aylarÄ±na raÄŸmen tezgahlardaki yerlerini alan yaz meyveleri, fiyatlarÄ± ile adeta sÄ±cak günleri özlettiriyor. En yüksek fiyata sahip olan meyvelerin baÅŸÄ±nda ise erik, karadut ve çilek geliyor.Türkiye'de yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve soÄŸuklar meyve ve sebze üreticilerini de vurdu. Üretimin azalmasÄ±yla birlikte fiyatlar yükseldi. Bunun yanÄ±nda zaten kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda az bulunan yaz meyveleri, maddi anlamda adeta yeni bir rekor kÄ±rÄ±yor. Mevsim ÅŸartlarÄ±ndan dolayÄ± üretimi en aza inmiÅŸ bu ürünleri bulmak ise biraz zorlaÅŸtÄ±. Yüksek fiyat çizelgesinde ilk sÄ±rayÄ± erik alÄ±rken karadut ve çilek sÄ±ralamayÄ± takip ediyor. Kilo ile satÄ±lamayan erik ise taneyle satÄ±ÅŸa sunuluyor. 50'ÅŸer gramdan oluÅŸan paketler ise 25 liradan satÄ±ÅŸa sunuluyor. Karadut kilosu 20-25 liradan tezgahlarda yerini alÄ±rken, çilek ise kilosu 15-20 liradan alÄ±cÄ±sÄ±nÄ± bekliyor. Kilo ile alÄ±cÄ± bulamayan karadut ise yarÄ±mÅŸar paketler halinde satÄ±ÅŸa hazÄ±r hale getiriliyor.

KÄ°LOSU 500 LÄ°RA

EskiÅŸehir KurtuluÅŸ KapalÄ± Pazar Yeri'nde 2005'ten beri tezgahÄ± bulunan EskiÅŸehirli PazarcÄ± Emin Özkaya, eriÄŸin rekor kÄ±ran maddi deÄŸerine dikkat çekerek, "En yüksek fiyata sahip meyvelerin baÅŸÄ±nda yeÅŸil erik geliyor. EriÄŸin kilosu 500 lira. Gram halinde ayarlÄ±yoruz 50'ÅŸer gramlÄ±k paketler halinde 25 liraya satÄ±yoruz. PeÅŸinden karadut geliyor. Kilosu 20-25 lira. Bunu takip eden de çileÄŸimiz var ve kilosu 15-20 lira. Pazar da zengin vatandaÅŸlara hitap edebilecek baÅŸka meyvelerden çilek ile karadut var. SofralarÄ± zenginleÅŸtiriyor. Her gün 8-10 paket erik satÄ±yoruz. Karadutu da yarÄ±mÅŸar kiloluk paketler halinde günde ortalama 10 paket satÄ±yoruz. Yaz meyveleri lükse girdiÄŸi için insanlar fiyatlarÄ±na deÄŸil, bulup bulamayacaklarÄ±na bakÄ±yorlar. Ä°stediÄŸin her ÅŸeyi istediÄŸin her yerde bulamÄ±yorsun. Mesela bir hamile bayan aÅŸeriyor. Erik arÄ±yor, kÄ±ÅŸÄ±n fiyatÄ± çok yüksek olduÄŸu için pek bulunmuyor. Hamile bayan da bulduÄŸu ilk yerden fiyatÄ±na bakmadan alÄ±yor" diye ifade etti.