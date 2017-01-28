Ä°nternet Ã¼zerinden yapÄ±lan otomobil satÄ±ÅŸlarÄ± galericilerin tepkisini Ã§ekti

Galericileri olumsuz etkileyen internet Ã¼zerinden yapÄ±lan otomobil satÄ±ÅŸlarÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci'nin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klama galericilerin yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼.

Gümrük ve Ticaret BakanÄ± Bülent Tüfenkci'nin, Ä°kinci El Motorlu Kara TaÅŸÄ±tlarÄ±nÄ±n Ticareti hakkÄ±ndaki Yönetmelik TaslaÄŸÄ±'na iliÅŸkin, yetki belgesi alma ve garanti verme ÅŸartÄ±nÄ± getirmesi galericileri umutlandÄ±rdÄ±. Son yÄ±llarda internet üzerinden gerçekleÅŸen otomobil satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n kendilerini olumsuz etkilediÄŸini belirten galericiler, taslaÄŸÄ±n oluÅŸmasÄ±yla fiyatlarÄ±n normal seviyelere düÅŸeceÄŸini ifade ettiler. Trabzon'un DeÄŸirmendere mahallesindeki Oto Galericiler Sitesi'nde 2. el otomobil alÄ±m ve satÄ±mÄ± yapan Sercan Turan, internet satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n fiyatlarÄ±n yükselmesinde büyük rol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Araç fiyatlarÄ±nÄ±n yükselmesinin nedeni döviz artÄ±ÅŸlarÄ± ve sÄ±fÄ±r araçlardaki sirkülasyonlarÄ±nÄ±n fazla olmasÄ±. AraçlarÄ±n üzerinde 15-20 bin lira bir fiyat artÄ±ÅŸÄ± olduÄŸu için dolayÄ±sÄ±yla bu ister istemez ikinci el piyasasÄ±na yansÄ±yor. Ä°nternet üzerinden araç satÄ±ÅŸlarÄ± yüksek fiyatlara kadar ulaÅŸÄ±yor. Ä°nternet araç fiyatlarÄ±nÄ±n yükselmesinde büyük rol oynuyor" dedi.

"Ä°NTERNET SATIÅžI DEVLET TARAFINDAN ENGELLENÄ°RSE..."

Otomotiv sektörünün yeni yÄ±lÄ±n ilk aylarÄ±nda durgun geçtiÄŸini kaydeden Turan, "4. aydan itibaren hareketli bir piyasa var. Herkes kendi iÅŸini yaparsa bu ülkede daha saÄŸlÄ±klÄ±, istikrarlÄ± iÅŸ ve alÄ±ÅŸveriÅŸ olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. Biz öÄŸretmen ve doktorun iÅŸine karÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi bu sektöre de otomotivin erbaplarÄ±na yani galericilere bÄ±rakÄ±lmasÄ±ndan yanayÄ±m. Bilinçsiz tüketime karÅŸÄ±yÄ±m. Ä°nternetteki satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n devlet tarafÄ±ndan engellendiÄŸi taktirde fiyatlarÄ±n biraz daha normal seviyeye geleceÄŸini düÅŸünüyorum" ifadelerini kullandÄ±.