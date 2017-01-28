Ana Sayfa | EKONOMÄ° 28/01/2017 11:55

Ä°nternet Ã¼zerinden yapÄ±lan otomobil satÄ±ÅŸlarÄ± galericilerin tepkisini Ã§ekti


Galericileri olumsuz etkileyen internet Ã¼zerinden yapÄ±lan otomobil satÄ±ÅŸlarÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci'nin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klama galericilerin yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼.

Gümrük ve Ticaret BakanÄ± Bülent Tüfenkci'nin, Ä°kinci El Motorlu Kara TaÅŸÄ±tlarÄ±nÄ±n Ticareti hakkÄ±ndaki Yönetmelik TaslaÄŸÄ±'na iliÅŸkin, yetki belgesi alma ve garanti verme ÅŸartÄ±nÄ± getirmesi galericileri umutlandÄ±rdÄ±. Son yÄ±llarda internet üzerinden gerçekleÅŸen otomobil satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n kendilerini olumsuz etkilediÄŸini belirten galericiler, taslaÄŸÄ±n oluÅŸmasÄ±yla fiyatlarÄ±n normal seviyelere düÅŸeceÄŸini ifade ettiler. Trabzon'un DeÄŸirmendere mahallesindeki Oto Galericiler Sitesi'nde 2. el otomobil alÄ±m ve satÄ±mÄ± yapan Sercan Turan, internet satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n fiyatlarÄ±n yükselmesinde büyük rol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Araç fiyatlarÄ±nÄ±n yükselmesinin nedeni döviz artÄ±ÅŸlarÄ± ve sÄ±fÄ±r araçlardaki sirkülasyonlarÄ±nÄ±n fazla olmasÄ±. AraçlarÄ±n üzerinde 15-20 bin lira bir fiyat artÄ±ÅŸÄ± olduÄŸu için dolayÄ±sÄ±yla bu ister istemez ikinci el piyasasÄ±na yansÄ±yor. Ä°nternet üzerinden araç satÄ±ÅŸlarÄ± yüksek fiyatlara kadar ulaÅŸÄ±yor. Ä°nternet araç fiyatlarÄ±nÄ±n yükselmesinde büyük rol oynuyor" dedi.

"Ä°NTERNET SATIÅžI DEVLET TARAFINDAN ENGELLENÄ°RSE..."

Otomotiv sektörünün yeni yÄ±lÄ±n ilk aylarÄ±nda durgun geçtiÄŸini kaydeden Turan, "4. aydan itibaren hareketli bir piyasa var. Herkes kendi iÅŸini yaparsa bu ülkede daha saÄŸlÄ±klÄ±, istikrarlÄ± iÅŸ ve alÄ±ÅŸveriÅŸ olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. Biz öÄŸretmen ve doktorun iÅŸine karÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi bu sektöre de otomotivin erbaplarÄ±na yani galericilere bÄ±rakÄ±lmasÄ±ndan yanayÄ±m. Bilinçsiz tüketime karÅŸÄ±yÄ±m. Ä°nternetteki satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n devlet tarafÄ±ndan engellendiÄŸi taktirde fiyatlarÄ±n biraz daha normal seviyeye geleceÄŸini düÅŸünüyorum" ifadelerini kullandÄ±.

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EriÄŸin kilosu altÄ±nla yarÄ±ÅŸÄ±yor

TÃ¼rkiye'de hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bu sene hissedilir derecede dÃ¼ÅŸmesiyle kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda az bulunan yaz meyvelerinin fiyatlarÄ± da dudak uÃ§urttu.


Torununa bakan bÃ¼yÃ¼kanne ve dedelere 470 lira maaÅŸ Ã¶denecek

Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, "BÃ¼yÃ¼kanne Projesi"yle torununa bakan anneanne, babaanne ve dedelere asgari maaÅŸÄ±n yÃ¼zde 30'unu yani 470 lira vereceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.


Elektrikte kara liste uygulamasÄ± vatandaÅŸÄ±n gÃ¶zÃ¼nÃ¼n yaÅŸÄ±na bakmayacak

Elektrik tedarik ÅŸirketleri, "kara liste" uygulamasÄ±yla her yÄ±l 6 kez Ã¶deme sÃ¼resini geÃ§iren ve kaÃ§ak hat kullanan vatandaÅŸlarÄ±n elektrik sayaÃ§larÄ±nÄ± sÃ¶kecek.