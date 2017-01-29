Maliye BakanÄ± aÃ§Ä±kladÄ± asgari Ã¼cret azalacak mÄ±

Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal asgari Ã¼cretin azalÄ±p azalmayacaÄŸÄ±na dair aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Bursa Ticaret ve Sanayi OdasÄ±'nda (BTSO) yapÄ±lan istiÅŸare toplantÄ±sÄ±na katÄ±lan Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, asgari ücretle ilgili deÄŸerlendirmelerde bulundu.

"AGÄ°'DE DÜZENLEME YAPACAÄžIZ, 1404 LÄ°RANIN ALTINA DÜÅžMEYECEK"

Bu ücretle çalÄ±ÅŸanlarÄ±n durumlarÄ±nda her geçen yÄ±l iyileÅŸtirme yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen AÄŸbal, "2017'de asgari ücret 1404 liranÄ±n altÄ±na düÅŸmeyecek. Bunu da asgari geçim indiriminde yapacaÄŸÄ±mÄ±z düzenlemeyle saÄŸlayacaÄŸÄ±z" diye konuÅŸtu.

"PEÅžÄ°N ÖDEME Ä°NDÄ°RÄ°MÄ°NDENDE YARARLANACAKLAR"

Vergi ve prim borcu yapÄ±landÄ±rmasÄ±nda bir kÄ±sÄ±m vatandaÅŸlarÄ±n peÅŸin veya taksit ödeme imkanÄ±nÄ± kullanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan AÄŸbal, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"MayÄ±s ayÄ±na kadar peÅŸin veya taksitlerini öderlerse kanundan yararlanacaklar. PeÅŸin ödeme indiriminden de yararlanacaklar. Taksit ödeme imkanÄ±nÄ± seçen aralÄ±k ve ocakta taksitlerini ödeyen iÅŸletmelerimiz önümüzdeki ÅŸubat, mart ve nisan aylarÄ±na iliÅŸkin vergi ile prim ödemeleri var. OnlarÄ± mayÄ±s ayÄ± sonrasÄ±na erteledik. Ödenmeyen bu paralar için faiz almayacaÄŸÄ±z."

2017 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lacak yeni çalÄ±ÅŸma paketlerini anlatan Maliye BakanÄ± AÄŸbal, "Siz istediÄŸiniz kadar yenilik yapÄ±n kamu yönetiminiz iyi deÄŸilse yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z yenilikler bir iÅŸe yaramÄ±yor. Bir iÅŸletme iyi gününde borçlarÄ±nÄ± ödemiÅŸse, vergilerini zamanÄ±nda vermiÅŸse ve gün gelip sÄ±kÄ±ntÄ±ya düÅŸmüÅŸse ben devlet olarak onun üzerine niye gideyim? Tam tersine onun elinden tutup onu kaldÄ±rmam lazÄ±m" dedi. Maliye olarak kötü gün dostu olacaklarÄ±nÄ± belirten AÄŸbal, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

"YakÄ±nda yapacaÄŸÄ±mÄ±z yeniliklerle kötü gün dostu olan bir maliye olacaÄŸÄ±z. Bütün meseleleri Ankara'da çözmek fikrinden vazgeçeceÄŸiz. Size en yakÄ±n yerlerde iÅŸler çözülsün. Maliye vergi sistemine iliÅŸkin olarak, aksaklÄ±klarÄ±mÄ±z var. BunlarÄ± düzeltmemiz lazÄ±m. DolaylÄ± vergileri az, dolaysÄ±z vergileri fazla almamÄ±z lazÄ±m. VatandaÅŸ, bize, 'Yeniden yapÄ±landÄ±rma kanunu yaptÄ±nÄ±z. Vergisini ödemeyenlere af getirdiniz. Ödeyenler ne olacak' diye soruyor. Vergisini tam zamanÄ±nda ödeyen iÅŸletmelerimize vergi indirimi getireceÄŸiz. HaklarÄ±nÄ± teslim etmemiz lazÄ±m. Yine vatandaÅŸ, 'Ä°yi günüde devlet vergi almasÄ±nÄ± biliyor. Ä°ÅŸletme olarak kötü günümüz de olabiliyor. Bu dönemde Devlet üzerimize geliyor' diyor. VatandaÅŸ haklÄ±. Kötü gün dostu da olacaÄŸÄ±z. Ä°yi gününde vergisi ödemiÅŸse ben bunu görüyorsam sÄ±kÄ±ntÄ±ya düÅŸtüÄŸünde elini tutmam lazÄ±m. BorçlarÄ±nÄ± ertelemem lazÄ±m. BunlarÄ± yaparsak devlete olan güven artar."