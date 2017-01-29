Rus turistin erken rezervasyonu turizmciye umut oldu

Rus turistlerin yaptÄ±ÄŸÄ± erken rezervasyon turizm sektÃ¶rÃ¼ne bÃ¼yÃ¼k umut oldu

Rus turistlerin erken rezervasyon verileri turizm sektörüne ‘kÄ±smen’ umut verdi Rus turist yönünden rahatlayan sektör AvrupalÄ± turistin ne yönde hareket edeceÄŸini bekliyor.Erken rezervasyon hakkÄ±nda bilgi veren Profesyonel Otel Yöneticileri DerneÄŸi (POYD) BaÅŸkanÄ± Hakan Duran, Rusya’dan çok ciddi bir talep olduÄŸunu belirterek, bu yÄ±la iliÅŸkin erken rezervasyonlarÄ±n 2015’in aynÄ± döneminin erken rezervasyonuna göre iki kat arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. “Erken rezervasyonlarÄ±n yüzde 50’sinin Türkiye olmasÄ±, bizim 2017’de Rusya’dan beklediÄŸimiz 3 milyon trendinin yakalanacaÄŸÄ±nÄ±n göstergesi” diyen Duran, Avrupa’nÄ±n ise bu trendi göstermediÄŸini kaydetti. Güney Akdeniz, Ä°spanya, Portekiz, Ä°talya, Yunanistan’a çok ciddi rezervasyon akÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu aktaran Duran, AvrupalÄ± turistin son dakika rezervasyonlarÄ±na yönelebileceÄŸini ifade etti.

Akdeniz Turistik Otelciler BirliÄŸi (AKTOB) BaÅŸkanÄ± Erkan YaÄŸcÄ± da, 2017 yÄ±lÄ±nda Rus turist trafiÄŸinin baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ±, dolayÄ±sÄ±yla RuslarÄ±n gelmesiyle geçen yÄ±la nazaran olumlu bir hareketlilik olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

2015 yÄ±lÄ±nda Türkiye’ye 3.6 milyon Rus turist gelmiÅŸti, uçak düÅŸürme krizinin ardÄ±ndan 2015’in sonunda baÅŸlayan Rus turistteki düÅŸüÅŸ 2016 sezonunda zirveye çÄ±kmÄ±ÅŸ, Türkiye 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk 11 ayÄ±nda 822 bin Rus turist aÄŸÄ±rlayabilmiÅŸti. Rus turist sayÄ±sÄ± 2014 yÄ±lÄ±nda 4.4 milyon seviyesindeydi.

SEZON SONUNU AVRUPALI TURÄ°ST BELÄ°RLEYECEK

Erkan YaÄŸcÄ±, “Sezonun seyrini Avrupa pazarÄ±ndaki geliÅŸmeler gösterecek” derken, ocak, ÅŸubat ve mart aylarÄ±nda devam eden erken rezervasyonun sonucu göstereceÄŸine dikkati çekti. Hakan Duran da, Akdeniz ülkelerinde yoÄŸun devam eden rezervasyonlarÄ±n doluluÄŸa neden olacaÄŸÄ±nÄ±, orada yer bulamayan turistlerin Türkiye’yi tercih edebileceÄŸini dile getirdi.

‘DÖVÄ°ZÄ° FÄ°YATLARA AZ YANSITACAÄžIZ’

Duran, enflasyon ve döviz kurundaki hareketlerin fiyatlara mümkün olduÄŸunca az yansÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± belirtirken, iç pazarda AvrupalÄ±larÄ±n daha ucuza tatil yaptÄ±ÄŸÄ± düÅŸüncesinin hâkim olduÄŸunu belirtti. Duran, bunun nedeninin AvrupalÄ±nÄ±n erken rezervasyon yapmasÄ± olduÄŸunu kaydederek, erken rezervasyonun yüzde 45 indirim saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Kaynak: Hürriyet