Ana Sayfa | EKONOMÄ° 30/01/2017 15:19

Dolar fiyatlarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe geÃ§ti


Dolar fiyatlarÄ± bugÃ¼n Merkez BankasÄ±'nÄ±n hamleleriyle dÃ¼ÅŸmeye baÅŸladÄ±.

Kur bu sabah güne 3.8750 seviyesinden baÅŸlarken ilerleyen saatlerde gevÅŸedi. Dolar/TL gün içerisinde en düÅŸük 3.8515 seviyesini gördü. Dolar fiyatlarÄ± saat 12.20 itibari ile 3.8280 seviyesinden iÅŸlem gördü. Merkez BankasÄ± adÄ±mlarÄ±nÄ±n yeterli bulunmamasÄ±, not indirimi endiÅŸeleri ve CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n faiz konusundaki açÄ±klamalarÄ±nÄ±n baskÄ±sÄ±yla geçen hafta 3.91 seviyesini aÅŸan dolar/TL haftayÄ± 3.87 civarÄ±nda tamamlamÄ±ÅŸtÄ±.Euro/TL ise 4.1552 seviyesinde güne baÅŸladÄ±. Kur en düÅŸük 4.0865 seviyesini görürken saat 12.20 itibari ile 4.0911 seviyesinden iÅŸlem gördü.

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