SGK o sigortalÄ±larÄ± tespit ettiÄŸinde primleri de emekliliÄŸi de yakacak

Sosyal Sigortalar Kurumu, bir iÅŸ yerinde sigortalÄ± olarak gÃ¶sterilen ancak 'fiilen' Ã§alÄ±ÅŸmayanlarÄ± sÄ±kÄ± takibe alarak, hem primleri hem de emekliliÄŸi yanacak.

Bir kiÅŸinin emekli olabilmesi için yaÅŸ, çalÄ±ÅŸma süresi ve prim sayÄ±sÄ± ÅŸartlarÄ±nÄ± saÄŸlamasÄ± gerek. Bu üç ÅŸartÄ±n saÄŸlanabilmesi için sigorta giriÅŸinin bulunmasÄ± ve sigortalÄ± olarak çalÄ±ÅŸmak ÅŸart. Ancak ne yazÄ±k ki emekli olabilmek için sahte sigorta giriÅŸi ve 'bir yerden sigortalÄ±' gösterilme yöntemlerine gidildiÄŸi görülüyor. SGK fiilen çalÄ±ÅŸmayan ancak sigortasÄ± ödenen kiÅŸileri tespit ettiÄŸinde primleri iptal ediyor.

10 YAÅžINDA Ä°NÅžAATTA Ä°ÅžÇÄ°!

AkÅŸam'dan Okan Güray Bülbül'ün haberine göre özellikle 2008'de sosyal güvenlik sisteminde önemli deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±lmadan önce emeklilik yaÅŸÄ±nÄ±n yükseleceÄŸi öngörüldüÄŸü için pek çok kiÅŸinin akrabasÄ±nÄ±n, çoluÄŸunun, çocuÄŸunun sigorta giriÅŸinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördük. Bu dönemde 10-15 yaÅŸÄ±nda gençlerin inÅŸaatlarda sigortalÄ± gösterildiÄŸi tespit edildi. 18 yaÅŸÄ±n altÄ±nda kiÅŸilerin çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lamayacaÄŸÄ± iÅŸ yerlerinden yapÄ±lan bu iÅŸlemler SGK tarafÄ±ndan tespit edildiÄŸinde sigorta giriÅŸleri iptal ediliyor. DolayÄ±sÄ±yla SGK hukuksuzluÄŸu tespit ettiÄŸinde sigorta giriÅŸini de iptal etme hakkÄ±na sahip.

SGK GÜN SAYILARINI Ä°PTAL EDÄ°YOR

Sigorta giriÅŸi olsun diye bir yerden sigorta giriÅŸi yapÄ±lanlar dÄ±ÅŸÄ±nda bir de, prim ödeme gün sayÄ±sÄ± dolsun diye 'bir yerden sigortalÄ± gösterilen' kiÅŸiler var. ÇalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± süre emekli olmalarÄ±na yetmediÄŸi için bir ÅŸekilde sigortalÄ± gösterilerek prim ödeme gün sayÄ±sÄ±nÄ± doldurmayÄ± ve yaÅŸ gelince emekli olmayÄ± istiyorlar. Ancak fiilen çalÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ± halde bir iÅŸ yerinden sigortalÄ± gösterilen kiÅŸileri SGK tespit ederse bu kiÅŸilerin prim günlerini iptal ediyor. DolayÄ±sÄ±yla sahte sigortalÄ±lÄ±ÄŸa baÅŸvuran kiÅŸinin hem ödediÄŸi primler boÅŸa gidiyor, hem de prim günleri yanÄ±yor.

HAMÄ°LE KADINLARA DA VAR

Sahte sigortalÄ±lÄ±ÄŸÄ±n son dönemde en çok görülen durumlarÄ±ndan birisi, hamile kadÄ±nlarÄ±n sigortalÄ± gösterilmesi. Hamile olduÄŸunu öÄŸrenen kadÄ±nlar, bir yerden sigortalÄ± gösteriliyorlar ve bu sayede SGK'dan geçici iÅŸ göremezlik ödeneÄŸi alma hakkÄ±na sahip oluyorlar ve özel hastanede doÄŸum yaptÄ±klarÄ±nda SGK'dan tedavi masraflarÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ± alabiliyorlar.

AYDA 200 TL'YE EMEKLÄ°LÄ°K VAAT EDEN DOLANDIRICILAR VAR

Sahte sigortalÄ±lÄ±ÄŸÄ±n pek çok türü var. Bir kiÅŸi çalÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ± halde bir yerden sigortalÄ± gösteriliyorsa buna sahte sigortalÄ±lÄ±k deniyor. DiÄŸer yandan bazen dolandÄ±rÄ±cÄ±lar özellikle emeklilik için prim günü yetmeyen kiÅŸilere ulaÅŸarak ayda 150-200 TL'ye emeklilik vaat ederek bu kiÅŸileri kandÄ±rÄ±yorlar. 200 TL ödeyerek sigortalÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ± söylenen kiÅŸilerden alÄ±nan paralar dolandÄ±rÄ±cÄ±lar tarafÄ±ndan devlete yatÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± için, bu kiÅŸilerin ödedikleri paralar boÅŸa gidiyor. Yani bir dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k söz konusu.

TAZMÄ°NAT DAVASI BÄ°LE AÇAMAZ

DolandÄ±rÄ±cÄ±lar çoÄŸu kez dolandÄ±rdÄ±klarÄ± kiÅŸilerden aldÄ±klarÄ± paralarÄ± SGK'ya hiç ödemeden ortadan kayboluyorlar. Bazen de sahte iÅŸ yerleri üzerinden birkaç ay prim ödüyorlar ve bu sayede dolandÄ±rdÄ±klarÄ± kiÅŸilere 'Bak senin primin yatÄ±yor' diyebiliyorlar. Gerçekte olmayan iÅŸ yerlerinden yapÄ±lan bu sigorta ödemeleri de SGK tarafÄ±ndan tespit edildiÄŸinde iptal ediliyor. ÇoÄŸu kez bu tip iÅŸ yerleri dilencilerin, çok fakir kiÅŸilerin adÄ±na tescil ettiriliyor. Bu sayede dolandÄ±rÄ±lan kiÅŸilerin ileride açabilecekleri tazminat davalarÄ± da boÅŸa çÄ±kÄ±yor.

AYLIKLARI FAÄ°ZÄ°YLE GERÄ° Ä°STER

SGK, sahte sigortalÄ±lÄ±ÄŸÄ± tespit ederse ilk önce bunu iptal ediyor. Bu sürelere iliÅŸkin ödenen primler de iptal ediliyor ve iade edilmiyor. Sahte sigortalÄ±lÄ±kla emekli olan kiÅŸinin emekliliÄŸi iptal ediliyor. SGK ödenen emekli aylÄ±klarÄ±nÄ± faiziyle geri istiyor. 'Sahte' dönemde ödenen ilaç ve tedavi masraflarÄ± da faiziyle geri isteniyor.

DENETÄ°MLER SIKLAÅžTIRILDI

Sahte sigortalÄ±lÄ±k ve bu ÅŸekilde yapÄ±lan dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±klar son dönemde çok arttÄ±. SGK bu konuda denetimlerini sÄ±klaÅŸtÄ±rdÄ±. Bir kiÅŸinin sigortalÄ± olmasÄ±nÄ±n ilk ÅŸartÄ±, fiilen çalÄ±ÅŸmaktÄ±r. Fiilen çalÄ±ÅŸmayan bir kiÅŸi adÄ±na prim ödenmesi ve bu kiÅŸinin bu ÅŸekilde emekli olmasÄ± mümkün deÄŸildir.