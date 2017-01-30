5 milyon turist TÃ¼rkiye'ye akÄ±n edecek

Moskova'da dÃ¼zenlenen DÃ¼nya Turizm Forumu'nda TÃ¼rkiye-Rusya iÅŸbirliÄŸi konusu masaya yatÄ±rÄ±ldÄ±. OperatÃ¶rlere gÃ¶re Rusya'dan TÃ¼rkiye'ye bu yÄ±l en az 5 milyon turist gelecek

Turizmin 'Davos'u olarak nitelenen ve 16-18 Åžubat tarihleri arasÄ±nda Ä°stanbul'da düzenlenecek olan Dünya Turizm Forumu'nun Rusya Zirvesi Moskova'da gerçekleÅŸti. Türkiye'ye en fazla satÄ±ÅŸ yapan 400 acente, yaklaÅŸÄ±k 10 ülkeden 25 konuÅŸmacÄ±, global arenadan 130 basÄ±n mensubu ve sektör oyuncularÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± etkinlikte, Türkiye-Rusya ticaret hacmi ve Rusya'nÄ±n turizm potansiyeli masaya yatÄ±rÄ±ldÄ±. AçÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± Dünya Turizm Forumu BaÅŸkanÄ± Bulut BaÄŸcÄ±'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± etkinlikte, Rusya'nÄ±n en büyük tur operatörlerinden Anex Tour'un Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± NeÅŸet Koçkar da konuÅŸma yaptÄ±. Rus turistte tüm zamanlarÄ±n en yüksek sayÄ±sÄ±na ulaÅŸÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirten Koçkar, "Bu yÄ±l Rusya ve BDT ülkelerinden Akdeniz ve Ege'ye 5.5 milyon turist geleceÄŸini öngörüyoruz. Bunun 5 milyonunu Ruslar oluÅŸturur. Anex Tur olarak 1 milyonunu biz getireceÄŸiz" dedi. Türkiye'ye yönelik erken rezervasyon satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n 2015'in rakamlarÄ±nÄ± 5'e katladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Koçkar, "Bu oran bize RuslarÄ±n gerçekten Türkiye'yi özlediÄŸini gösteriyor. Ruslar geçen yÄ±l farklÄ± ülkelere gitmek zorunda kalan Rus turistler bekledikleri hizmeti alamadÄ±lar. Çünkü en iyi hizmeti en uygun fiyata Türkiye sunuyor" diye konuÅŸtu. Rusya'dan Türkiye'ye MICE (etkinlik, konferans, organizasyon) turisti getiren Inventum Mice'Ä±n Yönetici ortaÄŸÄ± Bünyat Özpak da hem iki ülke arasÄ±nda geliÅŸen pozitif iliÅŸkiler hem de Rusya'nÄ±n düzelmeye baÅŸlayan ekonomisine paralel 2017'de grup turizminde rekor sayÄ±lara ulaÅŸÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizdi.

400 ACENTE BULUÅžTU

Dünya Turizm Forumu BaÅŸkanÄ± Bulut BaÄŸcÄ± da Rusya'da erken rezervasyon dönemlerinin devam ettiÄŸini hatÄ±rlatarak, "Biz burada Rusya'dan en çok turist taÅŸÄ±yan 400 acenteyi Türk turizmcilerle buluÅŸturduk ve onlara Türkiye'yi daha iyi anlatmalarÄ± için bir zemin oluÅŸturduk. Böylece hem Türkiye'ye yönelik global arenada yürütülen negatif algÄ± çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± kÄ±rmayÄ± hem de Rusya'dan Türkiye'ye gelecek turist sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rmanÄ±n yolunu açmayÄ± hedefledik" dedi.

ATM'LERDEN RUBLE ÇEKÄ°LECEK

Deniz Bank Genel Müdürü Hakan AteÅŸ de Denizbank'Ä±n Rusya'nÄ±n en büyük bankalarÄ±ndan biri olan Sberbank'Ä±n bir iÅŸtiraki olduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±. Ä°ki ülke liderinin yerel para birimiyle çalÄ±ÅŸma kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan TLRuble ticareti konusunda etkin bir çalÄ±ÅŸma yürüttüklerini aktaran AteÅŸ, "Rus misafirlerimiz için call center ve ATM'lerden ruble çekme projelerini geliÅŸtirdik" dedi.

6 ÜLKEDE YAPILACAK

Åžubat ayÄ±nda Ä°stanbul'da da zirve yapacaklarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Bulut BaÄŸcÄ±, ÅŸunlarÄ± anlattÄ±: "Ä°stanbul'a Afrika ve OrtadoÄŸu'dan 20 ülkenin turizm bakanÄ± gelecek. AyrÄ±ca CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n da katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± bekliyoruz. Åžimdiye kadar 3 bine yakÄ±n ziyaretçi zirveye konfirme oldu. Bu sayÄ±nÄ±n 5 bine ulaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± öngörüyüz. 24 Nisan'da da Dubai'de 300 CEO ve 200 acentenin katÄ±lÄ±mÄ±yla bir zirve gerçekleÅŸtireceÄŸiz. Her yÄ±l 6 zirve düzenlemeyi ve 1 milyar dolarlÄ±k ticari hacim oluÅŸturmayÄ± hedefliyoruz."

UDÄ°K RUSYA'DA YAPILACAK

Etkinlikte konuÅŸan Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Rusya ile yaÅŸanan kriz sonrasÄ±nda iliÅŸkilerin eski duruma ulaÅŸmasÄ± için çaba sarf edildiÄŸini söyledi. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin arasÄ±nda son dönemde üç büyük görüÅŸme yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Diriöz, "Üst Düzey Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi (ÜDÄ°K) toplantÄ±sÄ±nÄ±n da mart baÅŸÄ±nda Rusya'da yapÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor" dedi. Ä°ki ülke arasÄ±nda siyasi iyileÅŸmenin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Astana'da yapÄ±lan toplantÄ±nÄ±n da bu durumu yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Diriöz, ekonomik kÄ±sÄ±tlamalar konusunda iyileÅŸtirmelerin de ÜDÄ°K çerçevesinde yapÄ±lacak istiÅŸareler sonrasÄ±nda görüleceÄŸini kaydetti.

10 ÜLKEDEN 25 KONUÅžMACI

Online turizm, Rusya'da seyahat trendleri, Rus pazarÄ±nda MICE turizmi ve hedef destinasyon pazarlamasÄ± olmak üzere 4 panelin düzenlendiÄŸi zirvede, 10 ülkeden 25 konuÅŸmacÄ± sunum yaptÄ±. Rusya'nÄ±n turizm potansiyelinin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± panellerde yeni trendler masaya yatÄ±rÄ±ldÄ±.