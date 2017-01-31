Merkez BankasÄ± enflasyon tahminini aÃ§Ä±kladÄ±

Merkez BankasÄ± BaÅŸkanÄ± Murat Ã‡etinkaya, Enflasyonun, 2017 sonunda orta noktasÄ± yÃ¼zde 8 olmak Ã¼zere artacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

TCMB BaÅŸkanÄ± Çetinkaya'nÄ±n konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ±;

- YÄ±lÄ±n son çeyreÄŸinde geliÅŸmiÅŸ ülkelerin faizleri arttÄ±. AlÄ±nan tedbirlerle son aylarda kredi kullanÄ±mÄ±nda toparlanma eÄŸilimi gözlendi. Ä°ç talep göreli olarak zayÄ±f seyrediyor. Kredi büyümesinde Ä±lÄ±mlÄ± artÄ±ÅŸ devam etti. Ä°ktisadi faaliyette yÄ±lÄ±n 3.çeyreÄŸinde belirgin bir yavaÅŸlama gözlendi.

- Para politikasÄ± sadeleÅŸme sürecine devam ettik. Döviz kuru iyileÅŸmeyi sÄ±nÄ±rladÄ±. IlÄ±mlÄ± toparlanma eÄŸiliminin devam etmesi beklenmektedir. 12 Ocak'tan bu yana haftalÄ±k repo ihalelerine ara verdik. 17 Ocak'ta TL karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± döviz piyasalarÄ± depolarÄ± açtÄ±k. UyguladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z politikalarÄ±n yansÄ±malarÄ±nÄ± yakÄ±ndan takip ediyoruz.

- Ä°ktisadi faaliyette dördüncü çeyrekte ana eÄŸilimde Ä±lÄ±mlÄ± toparlanmaya iÅŸaret ediyor. Ä°ktisadi faaliyette Ä±lÄ±mlÄ± toparlanmanÄ±n devam etmesini bekliyoruz.

- UyguladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z politikalarÄ±n piyasaya yansÄ±masÄ±nÄ± yakÄ±ndan takip ediyoruz. Merkez BankasÄ± olarak fiyat istikrarÄ± temel amacÄ±mÄ±z doÄŸrultusunda elimizdeki bütün araçlarÄ± kullanmaya devam edeceÄŸiz. Ä°htiyaç duyulmasÄ± halinde ilave parasal sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rma yapabileceÄŸiz. Döviz piyasasÄ±nda saÄŸlÄ±ksÄ±z fiyat oluÅŸumlarÄ±na gerekli tedbirleri alacaÄŸÄ±z.

YIL SONU ENFLASYON TAHMÄ°NÄ° YÜZDE 8

TCMB BaÅŸkanÄ± Murat Çetinkaya enflasyonun 2017'de yüzde 8, 2018'de yüzde 6, 2019'da yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacaÄŸÄ±nÄ± öngördüklerini açÄ±kladÄ±.

BÄ°R ÖNCEKÄ° RAPORDA BEKLENTÄ° NEYDÄ°?

Merkez BankasÄ±'nÄ±n bir önceki raporunda enflasyon beklentisi 2017 yÄ±lÄ± sonu için yüzde 6,5, orta vade için yüzde 5,0 olarak açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±.Dün sert gerileyen dolar fiyatlarÄ± bugün güne 3.78 seviyesinden baÅŸladÄ±. Piyasalar yÄ±lÄ±n ilk enflasyon raporunu ve Merkez BankasÄ±'nÄ±n likidite adÄ±mlarÄ±nÄ± izleyecek.KÄ±sa vade için TL'de en kötünün geride kalmÄ±ÅŸ olabileceÄŸi beklentisi dün sert gerileyen dolar/TL'de bugün yÄ±lÄ±n ilk enflasyon raporu yoÄŸun iç veri gündemi ve TCMB'nin likidite adÄ±mlarÄ± izlenecek.Bu sabah ise saat 08.57 itibarÄ±yla 3.7860/3.7885 seviyesinde iÅŸlem görüyor. AynÄ± saatte sepet bazÄ±nda TL 3.9178/3.9215, euro/TL 4.0510/4.0541 seviyesinde iÅŸlem görüyor.

DOLAR MERKEZ'Ä°N ADIMLARIYLA SERT GERÄ°LEDÄ°

TCMB'nin swap olarak da bilinen adÄ±mlarÄ± ve 200 baz puanlÄ±k faiz artÄ±ÅŸÄ±na denk gelen sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rma adÄ±mlarÄ±nÄ±n da desteÄŸiyle TL dün itibarÄ±yla bu yÄ±l ilk kez geliÅŸmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrÄ±ÅŸtÄ±.