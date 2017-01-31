Ana Sayfa | EKONOMÄ° 31/01/2017 11:44

Bakan MÃ¼ezzinoÄŸlu emeklilere promosyonlarÄ±n ne zaman verileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±


Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± MÃ¼ezzinoÄŸlu, emeklilere verilecek banka promosyonlarÄ±yla ilgili olarak aÃ§Ä±klamalarda bulundu. PromosyonlarÄ±n Mart ayÄ±nda verileceÄŸini belirten MÃ¼ezzinoÄŸlu, protokolÃ¼n imzalanmasÄ±yla ilgili son rÃ¶tuÅŸlarÄ± yarÄ±n aÃ§Ä±klayacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanÄ± MüezzinoÄŸlu,"Promosyon için emeklilerimiz bankalarÄ±nÄ± tercih edecek. Veya kendi bankalarÄ±nda kalabilirler. Kendi bankalarÄ± da promosyon belirleyebilir. Åžubat ayÄ± banka tercihlerinin realize olacaÄŸÄ±, Mart ayÄ±nda da 11 milyon 700 bin emeklimiz var bu kadar kiÅŸinin promosyonlarÄ±nÄ±n bir ayda ödenebilmesi ve bankalarÄ±n kendi aralarÄ±ndaki koordinasyonlarÄ± zor olabilir. Mart- Nisan- mayÄ±s ayÄ±nda protokollerin bitmiÅŸ olmasÄ±nÄ± umuyoruz. A bankasÄ± MayÄ±s'a göre yapabilir. MayÄ±s ayÄ±nÄ± geçmeyecek promosyonlar. Özel bankalar daha farklÄ± rakamlar verebilecek" diye konuÅŸtu.

"HESAP EKONOMÄ°K DEÄžÄ°L SÄ°YASÄ°"

Kredi derecelendirme kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n kararlarÄ±nÄ± deÄŸerlendiren Bakan MüezzinoÄŸlu, "Türkiye'nin ekonomisi bugün dinamikleri, ihracatÄ± ve üretimiyle Yunanistan'Ä± 10'a deÄŸil 100'e katlar. Ama onun puanÄ± düÅŸmez hatta yükselir. Niye? Burada hesap ekonomik deÄŸil, siyasi." dedi. ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanÄ± MüezzinoÄŸlu, "Ä°stanbul ve Bursa kesinleÅŸti. Bugün TOBB BaÅŸkanÄ±yla bir araya geleceÄŸiz. Ä°lleri de netleÅŸtireceÄŸiz. SayÄ± 5 bin aile. 5 farklÄ± illerden gelecek verilerin deÄŸerlendirmesi de bize iyi fikir versin istiyoruz. Büyükannelere asgari ücretin yüzde 30'u ödenecek" ifadelerini kullandÄ±.

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