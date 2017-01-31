Ana Sayfa | EKONOMÄ° 31/01/2017 13:16

Bu kadarÄ± da olmaz dedirtiyor altÄ±n emzik ve biberonun fiyatlarÄ± dudak uÃ§urtuyor


NiÅŸantaÅŸÄ±'nda kuyumcu maÄŸazalarÄ±nÄ± artÄ±k altÄ±n emzik ve biberonlar sÃ¼slÃ¼yor. FiyatlarÄ± ise, 550 liradan baÅŸlÄ±yor.

Ä°stanbul'un en lüks alÄ±ÅŸveriÅŸ semtlerinden biri olan NiÅŸantaÅŸÄ±'nda kuyumcu maÄŸazalarÄ±nÄ±n vitrinlerini altÄ±n emzik ve biberonlar süslüyor. SatÄ±cÄ±larÄ±n söylediÄŸine göre bu yÄ±l altÄ±n biberon ve emzik moda. Türklerin yanÄ± sÄ±ra en çok Arap turistlerin satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± altÄ±n emziklerin fiyatÄ± 550 liradan baÅŸlÄ±yor 4 bin liraya kadar uzanÄ±yor. AltÄ±n biberonlar ise üzerindeki iÅŸlemelere göre 10 bin liraya kadar çÄ±kÄ±yor.

ARAPLARIN YENÄ° DOÄžUM HEDÄ°YESÄ°

Kuyumcular altÄ±n emzik ve biberonu aslÄ±nda BirleÅŸik Arap Emirlikleri ve OrtadoÄŸu ülkelerine ihraç etmek için ürettiklerini belirtiyor. Ancak Ä°stanbul'da yaÅŸayan Türklerin ve araplarÄ±n da raÄŸbet göstermesiyle altÄ±n emzik ve biberon iç piyasada satÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. Ä°stanbul'un lüks alÄ±ÅŸveriÅŸ semtlerinden olan NiÅŸantaÅŸÄ±'nda ise her vitrinde görmek mümkün.

550 LÄ°RADAN 4 BÄ°N LÄ°RAYA KADAR EMZÄ°K VAR

14 ayar ve 22 ayar altÄ±nla üretilen ürünlerin fiyatlarÄ± üzerindeki iÅŸlemelere ve gramaja göre deÄŸiÅŸiyor. 14 ayar altÄ±nla üretilen emziklerin en ucuzu 550 lira. Röportaj yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Cengiz Tan müÅŸterilerinin isteÄŸine göre de standart üretimin dÄ±ÅŸÄ±nda ürün sipariÅŸi aldÄ±klarÄ±nÄ± belirtiyor ve ürünlerin bebek saÄŸlÄ±ÄŸÄ± açÄ±sÄ±ndan sakÄ±ncalÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. BiberonlarÄ±n fiyatÄ± ise ortalama 800 liradan baÅŸlÄ±yor. Biberonu altÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra pÄ±rlanta ile süsleten müÅŸteriler ise 10 bin lirayÄ± gözden çÄ±karÄ±yor.

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