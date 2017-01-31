Ana Sayfa | EKONOMÄ° 31/01/2017 17:41

KÄ±yÄ±ya vuran kilolarca balÄ±k gÃ¶renleri ÅŸok etti

hamsi ve istavrit

Kocaeli'nin KandÄ±ra ilÃ§esinde kÄ±yÄ±ya vuran kilolarca balÄ±k vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan toplandÄ±

Kocaeli'nin KandÄ±ra ilçesi Karadeniz kÄ±yÄ±sÄ±nda çok sayÄ±da hamsi ve istavrit kÄ±yÄ±ya vurdu. BabalÄ± sahilinde vatandaÅŸlar, poÅŸet ve kovalarÄ±nÄ± alarak sahile vuran balÄ±klarÄ± topladÄ±.KandÄ±ra GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k Müdürü Basri Uslu, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, balÄ±klarÄ±n karaya vurduÄŸu haberini aldÄ±ktan sonra çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.KandÄ±ra'daki bütün sahilleri gezdiklerini, daha çok BabalÄ± sahilinde bu olayÄ±n görüldüÄŸünü dile getiren Uslu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:"KarÄ±n erimesi sonucu deniz suyunda meydana gelen ani Ä±sÄ± düÅŸüÅŸü balÄ±klarÄ±n ÅŸok geçirmesine neden oldu. Olumsuz bir durum yok. KandÄ±ra'daki bütün sahilleri gezdik. BabalÄ± sahili dÄ±ÅŸÄ±nda benzer bir duruma rastlamadÄ±k. HalkÄ±n deyimiyle kar suyu balÄ±ÄŸÄ±n kulaÄŸÄ±na kaçtÄ±."

"10-15 kilogram topladÄ±k"

Kefken Su Ürünleri Kooperatifi BaÅŸkanÄ± Ahmet IspartalÄ±oÄŸlu da kar suyu denize karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda ve istavritlerin kÄ±yÄ±ya yakÄ±n olduÄŸu zamanlarda bu durumun yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± belirtti.

IspartalÄ±oÄŸlu, "Ä°stavrit kar suyunu yediÄŸi zaman kÄ±yÄ±ya vurur. Bu durum daha önceki yÄ±llarda da oluyordu. Åžu anda çok fazla istavrit olduÄŸu için ve kar suyu denize indiÄŸi için bu kÄ±rÄ±m oldu. BalÄ±klar canlÄ± halde karaya vuruyor. SaÄŸlÄ±ÄŸa zararlÄ± bir yanÄ± yok. Sadece soÄŸuktan kÄ±rÄ±lan balÄ±klardÄ±r bunlar." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Karaya vuran balÄ±klardan toplamak için BabalÄ± sahiline gelen Sezer Dulundu, karaya vuran balÄ±klarÄ±n taze ve canlÄ± olduÄŸunu ifade ederek, "Hem ihtiyacÄ±mÄ±z kadar toplamak hem de gezme amaçlÄ± geldik. Åžu an istavrit görünüyor, arada mezgit çÄ±kÄ±yor. 10-15 kilogram kadar topladÄ±k. YiyebildiÄŸimiz kadarÄ±nÄ± yiyeceÄŸiz, kalanÄ±nÄ± da hayvanlara vereceÄŸiz." dedi.Fatma GündoÄŸan ise "Denizin balÄ±k attÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyduk. Biz de 'gidelim, toplayalÄ±m' dedik. KilogramÄ± 20 lira, denizin kÄ±yÄ±sÄ±nda bedava. Geldik baktÄ±k ki birçok balÄ±k var. Bir çanta istavrit topladÄ±m. Herhalde balÄ±ÄŸÄ±n kulaÄŸÄ±na kar suyu gitti, deniz attÄ± dÄ±ÅŸarÄ±." ifadelerini kullandÄ±.

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