Bu akÅŸam saat 22.00'ye kadar Ã¶demenizi yapÄ±n yoksa maÄŸdur olabilirsiniz

Gelir Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 2017 yÄ±lÄ± MTV ilk taksit Ã¶demesini resmi internet sitesinden bugÃ¼n saat 22.00'ye kadar kredi kartÄ± ve banka kartÄ± ile yapabilecek.

Söz konusu ödeme ayrÄ±ca GÄ°B mobil uygulamasÄ±, anlaÅŸmalÄ± bankalarÄ±n internet bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve banka ÅŸubeleri ile ilgili vergi daireleri üzerinden de gerçekleÅŸtirilebilecek. Ä°nternet üzerinden yapÄ±lacak ödemelerde herhangi bir maÄŸduriyetin oluÅŸmamasÄ± için, tarayÄ±cÄ±ya "www.gib.gov.tr" ya da bankalarÄ±n resmi internet adreslerinin yazÄ±larak giriÅŸ yapÄ±lmasÄ±na dikkat edilmesi gerekiyor.