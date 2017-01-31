Ana Sayfa | EKONOMÄ° 31/01/2017 18:44

Bu akÅŸam saat 22.00'ye kadar Ã¶demenizi yapÄ±n yoksa maÄŸdur olabilirsiniz


Gelir Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 2017 yÄ±lÄ± MTV ilk taksit Ã¶demesini resmi internet sitesinden bugÃ¼n saat 22.00'ye kadar kredi kartÄ± ve banka kartÄ± ile yapabilecek.

Söz konusu ödeme ayrÄ±ca GÄ°B mobil uygulamasÄ±, anlaÅŸmalÄ± bankalarÄ±n internet bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve banka ÅŸubeleri ile ilgili vergi daireleri üzerinden de gerçekleÅŸtirilebilecek. Ä°nternet üzerinden yapÄ±lacak ödemelerde herhangi bir maÄŸduriyetin oluÅŸmamasÄ± için, tarayÄ±cÄ±ya "www.gib.gov.tr" ya da bankalarÄ±n resmi internet adreslerinin yazÄ±larak giriÅŸ yapÄ±lmasÄ±na dikkat edilmesi gerekiyor.

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Bu kadarÄ± da olmaz dedirtiyor altÄ±n emzik ve biberonun fiyatlarÄ± dudak uÃ§urtuyor

NiÅŸantaÅŸÄ±'nda kuyumcu maÄŸazalarÄ±nÄ± artÄ±k altÄ±n emzik ve biberonlar sÃ¼slÃ¼yor. FiyatlarÄ± ise, 550 liradan baÅŸlÄ±yor.


Bakan MÃ¼ezzinoÄŸlu emeklilere promosyonlarÄ±n ne zaman verileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± MÃ¼ezzinoÄŸlu, emeklilere verilecek banka promosyonlarÄ±yla ilgili olarak aÃ§Ä±klamalarda bulundu. PromosyonlarÄ±n Mart ayÄ±nda verileceÄŸini belirten MÃ¼ezzinoÄŸlu, protokolÃ¼n imzalanmasÄ±yla ilgili son rÃ¶tuÅŸlarÄ± yarÄ±n aÃ§Ä±klayacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.