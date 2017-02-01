Ana Sayfa | EKONOMÄ° 01/02/2017 07:47

S&P TÃ¼rkiye'deki 4 bankanÄ±n not gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼

S&P

S&P'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye Ä°ÅŸ BankasÄ±, TÃ¼rkiye VakÄ±flar BankasÄ±, YapÄ± ve Kredi BankasÄ± ve Garanti BankasÄ±'nÄ±n not gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼n "duraÄŸan"dan "negatif"e indirildiÄŸi bildirildi

AçÄ±klamada, ayrÄ±ca, leasing kuruluÅŸu Garanti Finansal Kiralama'nÄ±n da not görünümünün "duraÄŸan"dan "negatif"e indirildiÄŸi belirtildi.S&P, söz konusu kurumlarÄ±n kredi notlarÄ±nÄ±n ise "BB" seviyesinde korunduÄŸu bilgisini vardi.AçÄ±klamada, S&P'nin Türkiye'nin not görünümünü geçen cuma indirdiÄŸine iÅŸaret edilirken, "Türk bankalarÄ±nÄ±n finansal profilleri ve performanslarÄ± ülkenin kredi deÄŸerliliÄŸiyle yüksek oranda iliÅŸkili olmaya devam edecektir." ifadesine yer verildi.

S&P, geçen cuma günü, Türkiye'nin yabancÄ± para cinsinden kredi notunu "BB", yerli para cinsinden notunu da "BB+" seviyesinde teyit ederken, not görünümünü "duraÄŸan"dan "negatif"e indirmiÅŸti.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

dolar ve euro

Dolar ve Euro gÃ¼ne nasÄ±l baÅŸladÄ±, 1 Åžubat 2017

Dolar ve Euro'da yÃ¼kseliÅŸ devam ediyor mu? Dolar ve Euro 1 Åžubat Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ne nasÄ±l baÅŸladÄ±? AyrÄ±ntÄ±lar haberimizde


Bu akÅŸam saat 22.00'ye kadar Ã¶demenizi yapÄ±n yoksa maÄŸdur olabilirsiniz

Gelir Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 2017 yÄ±lÄ± MTV ilk taksit Ã¶demesini resmi internet sitesinden bugÃ¼n saat 22.00'ye kadar kredi kartÄ± ve banka kartÄ± ile yapabilecek.

hamsi ve istavrit

KÄ±yÄ±ya vuran kilolarca balÄ±k gÃ¶renleri ÅŸok etti

Kocaeli'nin KandÄ±ra ilÃ§esinde kÄ±yÄ±ya vuran kilolarca balÄ±k vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan toplandÄ±