S&P TÃ¼rkiye'deki 4 bankanÄ±n not gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼

S&P'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye Ä°ÅŸ BankasÄ±, TÃ¼rkiye VakÄ±flar BankasÄ±, YapÄ± ve Kredi BankasÄ± ve Garanti BankasÄ±'nÄ±n not gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼n "duraÄŸan"dan "negatif"e indirildiÄŸi bildirildi
AçÄ±klamada, ayrÄ±ca, leasing kuruluÅŸu Garanti Finansal Kiralama'nÄ±n da not görünümünün "duraÄŸan"dan "negatif"e indirildiÄŸi belirtildi.S&P, söz konusu kurumlarÄ±n kredi notlarÄ±nÄ±n ise "BB" seviyesinde korunduÄŸu bilgisini vardi.AçÄ±klamada, S&P'nin Türkiye'nin not görünümünü geçen cuma indirdiÄŸine iÅŸaret edilirken, "Türk bankalarÄ±nÄ±n finansal profilleri ve performanslarÄ± ülkenin kredi deÄŸerliliÄŸiyle yüksek oranda iliÅŸkili olmaya devam edecektir." ifadesine yer verildi.
S&P, geçen cuma günü, Türkiye'nin yabancÄ± para cinsinden kredi notunu "BB", yerli para cinsinden notunu da "BB+" seviyesinde teyit ederken, not görünümünü "duraÄŸan"dan "negatif"e indirmiÅŸti.