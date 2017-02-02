Fed kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dolar dÃ¼ÅŸtÃ¼ altÄ±n deÄŸer kazandÄ±

ABD Merkez BankasÄ±nÄ±n (FED) politika faizi kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dolarda dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ gÃ¶zlenirken altÄ±n deÄŸer kazandÄ±
ABD Merkez BankasÄ± (Fed) yÄ±lÄ±n ilk toplantÄ±sÄ±nda politika faizini sabit tutma kararÄ± aldÄ±.Fed'in para politikalarÄ±nÄ± belirleyen Federal AçÄ±k Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantÄ±sÄ± sona erdi. Ä°ki gün süren toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yayÄ±nlanan karar metninde, FOMC üyelerinin politika faizini yüzde 0,50-0,75 aralÄ±ÄŸÄ±nda sabit tutma kararÄ±nÄ± oybirliÄŸiyle aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Dolar düÅŸtü, altÄ±n deÄŸer kazandÄ±
Fed'in kararÄ± öncesinde 1,0739 seviyesinde seyreden avro/dolar paritesi, faizleri sabit tutma kararÄ±n ardÄ±ndan 1,0769'a yükseldi. Güne 3,78'in üzerinde baÅŸlayan dolar/TL ise Fed'in kararÄ±nÄ± takiben uluslararasÄ± piyasalarda 3,7663'e geriledi. Öte yandan, 10 yÄ±llÄ±k ABD devlet tahvili getirisi yüzde 2,46'dan yüzde 2,49'a çÄ±ktÄ±.
AltÄ±nÄ±n onsu ise Fed'in faizleri sabit tutmasÄ± ve mart toplantÄ±sÄ±na dair iÅŸaret vermemesiyle 1.204 dolardan 1.207 dolara çÄ±ktÄ±. Brent tipi petrolün varil fiyatÄ± ise 56,30 dolardan 56,72 dolara yükseldi.
AçÄ±klama öncesi dalgalÄ± seyreden ABD borsalarÄ±, kararÄ±n hemen ardÄ±ndan yükseliÅŸe geçti. Åžu sÄ±ralar, Dow Jones Endeksi yüzde 0,23, S&P 500 Endeksi yüzde 0,08 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 0,32 artÄ±ÅŸla iÅŸlem görüyor.