Fed kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dolar dÃ¼ÅŸtÃ¼ altÄ±n deÄŸer kazandÄ±

Dolar ve Euro'da yÃ¼kseliÅŸ devam ediyor mu? Dolar ve Euro 1 Åžubat Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ne nasÄ±l baÅŸladÄ±? AyrÄ±ntÄ±lar haberimizde