Ana Sayfa | EKONOMÄ° 02/02/2017 08:14

Fed kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dolar dÃ¼ÅŸtÃ¼ altÄ±n deÄŸer kazandÄ±

FED

ABD Merkez BankasÄ±nÄ±n (FED) politika faizi kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dolarda dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ gÃ¶zlenirken altÄ±n deÄŸer kazandÄ±

ABD Merkez BankasÄ± (Fed) yÄ±lÄ±n ilk toplantÄ±sÄ±nda politika faizini sabit tutma kararÄ± aldÄ±.Fed'in para politikalarÄ±nÄ± belirleyen Federal AçÄ±k Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantÄ±sÄ± sona erdi. Ä°ki gün süren toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yayÄ±nlanan karar metninde, FOMC üyelerinin politika faizini yüzde 0,50-0,75 aralÄ±ÄŸÄ±nda sabit tutma kararÄ±nÄ± oybirliÄŸiyle aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Dolar düÅŸtü, altÄ±n deÄŸer kazandÄ±

Fed'in kararÄ± öncesinde 1,0739 seviyesinde seyreden avro/dolar paritesi, faizleri sabit tutma kararÄ±n ardÄ±ndan 1,0769'a yükseldi. Güne 3,78'in üzerinde baÅŸlayan dolar/TL ise Fed'in kararÄ±nÄ± takiben uluslararasÄ± piyasalarda 3,7663'e geriledi. Öte yandan, 10 yÄ±llÄ±k ABD devlet tahvili getirisi yüzde 2,46'dan yüzde 2,49'a çÄ±ktÄ±.

AltÄ±nÄ±n onsu ise Fed'in faizleri sabit tutmasÄ± ve mart toplantÄ±sÄ±na dair iÅŸaret vermemesiyle 1.204 dolardan 1.207 dolara çÄ±ktÄ±. Brent tipi petrolün varil fiyatÄ± ise 56,30 dolardan 56,72 dolara yükseldi.

AçÄ±klama öncesi dalgalÄ± seyreden ABD borsalarÄ±, kararÄ±n hemen ardÄ±ndan yükseliÅŸe geçti. Åžu sÄ±ralar, Dow Jones Endeksi yüzde 0,23, S&P 500 Endeksi yüzde 0,08 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 0,32 artÄ±ÅŸla iÅŸlem görüyor.

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S&P TÃ¼rkiye'deki 4 bankanÄ±n not gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼

S&P'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye Ä°ÅŸ BankasÄ±, TÃ¼rkiye VakÄ±flar BankasÄ±, YapÄ± ve Kredi BankasÄ± ve Garanti BankasÄ±'nÄ±n not gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼n "duraÄŸan"dan "negatif"e indirildiÄŸi bildirildi


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