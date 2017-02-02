Bellona GÃ¼ney Londra Lewisham'da sevgililer gÃ¼nÃ¼ kampanyasÄ±

Bellona Lewisham Åžubesine gelirseniz Sevgililer GÃ¼nÃ¼ Ã¶zel indirimlerinden yararlanablirsiniz. En gÃ¼zel hediye eÅŸinize sevgilinize alacaÄŸÄ±nÄ±z Bellona hediyesidir diyen maÄŸaza mÃ¼dÃ¼rÃ¼ tÃ¼m sevgilileri kampanyaya davet etti.

Halil ErdoÄŸan/Londra-Güney Londra’da Lewisham High Street üzerinde hizmet veren Bellona Lewisham Åžubesi 3 katlÄ± mÄŸazasÄ± ve özel otoparkÄ± ile Londra’nÄ±n en büyük mobilya maÄŸazalarÄ±ndan biri olarak öne çÄ±kÄ±yor. Lewisham Bellona MagazasÄ± Güney Londra’daki toplumuz için tüm Londra’da bulunmayan tüm ürünleri 3 katlÄ± maÄŸazasÄ±nda barÄ±ndÄ±yor. Türk Kahvesi eÅŸliÄŸinde profesyonel ekibiyle sizlere yaÅŸam alanlarÄ±nÄ±zda mutluluk vaad ediyorlar. Whats App’dan bile kolayca ulaÅŸabilirsiniz, soru sorabilirisiniz. Whats App: 07718123676 üzerinden istediginiz tasarÄ±mÄ±nÄ± gönderebilrisiniz.

Sevgililer Günü özel indirim

Bellona Lewisham Åžubesine gelirseniz Sevgililer Günü özel indirimlerinden yararlanablirsiniz. “En güzel hediye eÅŸinize sevgilinize alacaÄŸÄ±nÄ±z Bellona hediyesidir” diyen maÄŸaza müdürü, tüm sevgilileri kampanyaya davet etti. £3260 satÄ±ÅŸ fiyatÄ± olan Belissa 5 kapÄ±lÄ± yatak odasÄ± setin fiyatÄ± indirimle £2495’e düÅŸtü. Belissa oturma gurubu £2300’de £1845’ düÅŸtü. Tüm ayrÄ±ntÄ±lÄ± indrirm kampanyasÄ± için Bellona’yÄ± 020 8852 8526 arayÄ±nÄ±z veya Avrupa Gazetesi’nin arka kapaÄŸaÄ±ndaki Bellona reklamÄ±na bakÄ±nÄ±z.

Koltuk, oturma ve salon takÄ±mlarÄ±ndan yatak odasÄ± ve genc odasi takÄ±mlarÄ±na kadar geniÅŸ ürün yelpazesi

Bellona katoloÄŸundaki bütün koltuk, oturma ve salon takÄ±mÄ± çeÅŸitleri, yatak odasÄ± ve genç odasÄ± takÄ±mlarÄ±, yemek odasÄ± ve halÄ± çeÅŸitlerini, bulabileceÄŸiniz Lewisham Bellona MagazasÄ± 3+2+1 ve berger olarak aynÄ± zamanda farklÄ± ölçüdeki köÅŸe takÄ±mlarÄ± birçok farklÄ± renk ve model seçeneklerini birlikte sunmaktadÄ±r.

HalÄ± ve perde ceÅŸitleri

3-4-5-6 kapÄ±lÄ± ve sürgülü gardirop alternatifi bulunan Bellona Lewishan ÅŸubesinde farklÄ± ölçü ve çeÅŸitteki yemek odasÄ± takÄ±mlarÄ±, farklÄ± desendeki ve boyuttaki hali ceÅŸitleri ile ayrÄ±ca perde ceÅŸitleri kÄ±sacasÄ± evinizi baÅŸtan aÅŸaÄŸÄ± döÅŸeyeceginiz geniÅŸ ürün yelpazesi hizmet veriyor.

Ücretsiz nakliye ve iç mimarlÄ±k hizmeti

Ücretsiz nakliye ve iç mimarlik hizmeti de veren Bellona Güney Londra Lewisham Subesi 219-221 Lewisham High Street SE13 6LY adresinde yer alÄ±yor.

AyrÄ±ntÄ±lÄ± bilgi için telefon numarasÄ±: 020 8852 8526

Whats App: 07718123676

Türkiye’nin en büyüÄŸü

Üretim faaliyetlerine baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 1997 yÄ±lÄ±ndan itibaren yaptÄ±ÄŸÄ± yatÄ±rÄ±mlar ve izlediÄŸi baÅŸarÄ±lÄ± pazarlama stratejileriyle sektörde kendine önemli bir yer edinen Bellona, yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n önemli bir kÄ±smÄ±nÄ± Türkiye’de Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleÅŸtirmiÅŸtir. Bellona Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde toplam 350.000 m²'lik alan üzerine kurulu 191.000 m²'lik kapalÄ± üretim alanÄ±na sahiptir. Bellona Türkiye içi ve Dünya genelinde 3.778 iÅŸçi ve 257 idari personel olmak üzere toplam 4.035 kiÅŸiyi istihdam ederken, kaliteli yüksek standartlarda üretmiÅŸ olduÄŸu ürünlerini yurt genelinde 745’i bulan geniÅŸ bayi aÄŸÄ± ile müÅŸterileri ile buluÅŸturuyor.

Kalite PolitikasÄ±

TSE Ürün Kalite StandartlarÄ± ve TS-EN-ISO-9001-2000 kalite yönetim sistem standartlarÄ±na göre üretim yapan Bellona, gücünü ve kalitesini sadece yurt içinde deÄŸil,39 ülkeye yaptÄ±ÄŸÄ± ihracatla yurt dÄ±ÅŸÄ±nda da göstermiÅŸtir. YaygÄ±n bayi aÄŸÄ± ile tüketicilere cevap veren Bellona, servis ve garanti ÅŸartlarÄ±yla da güven duyulan bir kuruluÅŸ olmuÅŸtur.

Londra Åžubeler

219-221 HIGH STREET, LEWISHAM – LONDON, SE13 6LY, ve 270 High St., Ponders End, EN3 4HB