AYM'den Ã§Ä±kacak karar 5 milyon emekliyi yakÄ±ndan ilgilendiriyor

2000 yÄ±lÄ± Ã¶ncesi emekli olanlara yapÄ±lan intibak dÃ¼zenlemesinin 2000 yÄ±lÄ± sonrasÄ±na da yansÄ±masÄ± iÃ§in harekete geÃ§en TÃ¼rkiye Emekliler DerneÄŸi Ã¼yesi Ä°brahim AvcÄ±, Anayasa Mahkemesine mÃ¼racaat etti.

Kamu DenetçiliÄŸi Kurumunun baÅŸvuruyu haklÄ± bulmasÄ± üzerine AvcÄ±'nÄ±n Ankara Ä°ÅŸ Mahkemesinde dava açtÄ±ÄŸÄ± belirtilen açÄ±klamada, ÅŸu bilgilere yer verildi: "Ä°ÅŸ Mahkemesi davayÄ± reddetti. Üyemiz AvcÄ± adÄ±na derneÄŸimizin Hukuk DanÄ±ÅŸmanÄ± Avukat Cafer Tufan YazÄ±cÄ±oÄŸlu YargÄ±taya baÅŸvurdu. YargÄ±tayÄ±n Ä°ÅŸ Mahkemesinin kararÄ±nÄ± onamasÄ± üzerine Anayasa Mahkemesine bireysel baÅŸvuru yapÄ±ldÄ±."

5 MÄ°LYON EMEKLÄ°YÄ° Ä°LGÄ°LENDÄ°RÄ°YOR

AçÄ±klamada, talep edilen intibak düzenlemesinin 4 ile 5 milyon arasÄ±nda emekliyi ilgilendirdiÄŸi vurgulanarak, ÅŸunlarÄ± kaydedildi:"2000 öncesi intibakÄ±n yürürlük maddesi iptal olduÄŸunda 2000 sonrasÄ± emekliler de bu haktan yararlanma imkanÄ± bulacaktÄ±r. Türkiye Emekliler DerneÄŸi olarak 2000 öncesi emeklilerimizin intibak hakkÄ±nÄ± kesintisiz bir mücadele sürdürerek almÄ±ÅŸtÄ±k. GörüldüÄŸü gibi 2000 sonrasÄ± emeklilerimiz için de bu mücadeleyi kesintisiz sürdürüyoruz.Umuyor ve diliyoruz ki Anayasa Mahkemesi, yaÅŸanan bu haksÄ±zlÄ±ÄŸÄ± kÄ±sa sürede sonlandÄ±racak bir karar verir ve emeklilerimiz de 2017 yÄ±lÄ± içerisinde intibak haklarÄ±na kavuÅŸur."

AYM'DEN KARAR ÇIKARSA 355 LÄ°RA ZAM GELECEK

Anayasa Mahkemesi'nden çÄ±kacak bir intibak yönündeki karar, 2000'den sonra emekli olanlarÄ±n maaÅŸÄ±nÄ± artÄ±racak. Ä°lk intibakta, 2000'den önce emekli olanlara 50 ile 355 lira arasÄ±nda zamlar söz konusu olmuÅŸtu. Yeni intibak yapÄ±lÄ±rsa, 2000'den sonra emekli olanlarÄ±n maaÅŸÄ±nda da benzer artÄ±ÅŸlar olmasÄ± bekleniyor.