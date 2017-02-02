Ana Sayfa | EKONOMÄ° 02/02/2017 16:52

Bakan Zeybekci Faiz artÄ±rÄ±mÄ±nÄ± gerekli gÃ¶rmÃ¼yorum kur baskÄ±sÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼recek


Merkez BankasÄ±'nÄ±n faiz kararÄ±nÄ± deÄŸerlendiren Ekonomi BakanÄ± Nihat ZeybekÃ§i, enflasyonla ilgili kÄ±sa bile olsa yÃ¼ksek bir dÃ¶neme girilip Ã§Ä±kÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±, sonrasÄ± iÃ§in duruÅŸun kararlÄ± olduÄŸunu belirtti.

Piyasalardaki hareketlilikle ilgili konuÅŸan Zeybekci ÅŸunlarÄ± kaydetti: "Son ihracat rakamlarÄ±na göre ihracatÄ±n yüzde 50'sini AB'ye yapÄ±yoruz, doÄŸrudan sermaye giriÅŸinin yüzde 75'i AB'den. Fed ÅŸunu dedi, dolarÄ±n deÄŸeri ÅŸu oldu gibi söylemlere yaklaÅŸÄ±rken bu gerçekleri bilerek yaklaÅŸalÄ±m. Trump çok daha içe kapanÄ±k, korumacÄ± ekonomiye yöneleceÄŸiyle ilgili mesajlar verdi. AdÄ±mlar atmaya baÅŸladÄ±. KasÄ±mdan 20 Ocak'a kadar geçen dönemde ticaretle ilgili, üretimle ilgili, yabancÄ± markalarla ilgili keskin söylemlerde bulundu. Trump'Ä±n dediÄŸi her ÅŸey oldu diyelim. Ä°çe kapandÄ±lar, içeride üretim yapmaya baÅŸladÄ±lar. Apple da çÄ±ktÄ± tüm ürünleri ABD'de üretmeye baÅŸladÄ±. YapamazsÄ±nÄ±z. Bunu 2013'ten beri ÅŸunu dedik. Fed faiz artÄ±racak, tetiklediÄŸi ÅŸey dolarÄ±n deÄŸerli hale gelmesi. Bu bile euro karÅŸÄ±sÄ±nda 1,45'ten 1,05'e indirmedi mi. Bu ABD ekonomisi için sürdürülebilir, gerçekçi deÄŸil. Siz bütün dünyadaki devlere diyorsunuz ki, ABD'de üretmek zorundasÄ±nÄ±z. Milli gelirinizdeki yüzde 25'lik bölüm tehlikeye girer.

"DOLAR EURO KARÅžISINDA ZAYIFLAYACAK"

Dönecek bu ekonomi diyecek sen bizi zorladÄ±n, tehdit ettin geldik ürettik. Dünyaya satmam lazÄ±m ama dolarÄ±n aÅŸÄ±rÄ± deÄŸerli, rekabet edemiyorum. Trump'Ä±n önümüzdeki dönemle ilgili korumacÄ± söylemleri daha uzlaÅŸmacÄ±, daha kucaklayÄ±cÄ± bir sürece gitmek zorundadÄ±r. Önümüzdeki süreçte dolarÄ±n euro karÅŸÄ±sÄ±nda zayÄ±flamaya baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± bekliyorum." Zeybekci, referandum tarihiyle ilgili olarak "Bununla ilgili doÄŸal bir süreç iÅŸliyor. Olacak tarihin hiçbir önemi yok. Tarih deÄŸil milletin huzuruna gitmek önemli" dedi

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