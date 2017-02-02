Ana Sayfa | EKONOMÄ° 02/02/2017 18:17

Mahmutbey giÅŸesinden alÄ±nan fazla Ã¼cretler geri Ã¶deniyor


Mahmutbey giÅŸesinden 7'ÅŸer TL fazladan para tahsilatÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±kmasÄ±yla bakanlÄ±ktan geri iade yapÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ± geldi.

Mahmutbey GiÅŸeleri, trafiÄŸe neden olduÄŸu gerekçesiyle 22 KasÄ±m 2016'da kaldÄ±rÄ±ldÄ± ve ücret tahsilatÄ± "Serbest GeçiÅŸ Sistemi" üzerinden yapÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. Ancak sistem HGS'li araçlarÄ± tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± için aynÄ± gün ikinci kez otoyolu kullanan HGS'li sürücülerden 7'ÅŸer TL fazla para tahsilatÄ± yapÄ±ldÄ±. Fazla kesintiyi fark eden sürücüler itiraz ederek paralarÄ±nÄ± alsa da, fark etmeyenlere ücretleri ödenmedi. UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan aynÄ± gün yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Mahmutbey giÅŸelerinde yaÅŸanan yanlÄ±ÅŸ ücretlendirmelerin yeniden gözden geçirilmesi ve fazla tahsil edilen tutarlarÄ±n abone hesaplarÄ±na herhangi bir itiraz baÅŸvurusu yapÄ±lmadan otomatik olarak iade edilme iÅŸlemleri baÅŸlamÄ±ÅŸ olup yakÄ±n zamanda çalÄ±ÅŸmalar tamamlanacaktÄ±r. Fazla tahsil edilen tüm tutarlar, en kÄ±sa sürede abone itirazlarÄ±na gerek olmadan, hesaplarÄ±na iade edilecektir" denildi. BakanlÄ±ÄŸÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, HGS'li araçlardan fazla tahsil edilen paralar iade edildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


2016 yÄ±lÄ±nda bankada Ã§alÄ±ÅŸan bin 20 personel iÅŸten Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

TBB'nin internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n son Ã§eyreÄŸinde bin 20 personel iÅŸten Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve bankacÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nde yavaÅŸlamanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.


Son dakika Aras Kargo'ya ticari kayyum atandÄ±

TÃ¼rkiye'nin dev kargo ÅŸirketlerinden olan Aras Kargo'ya kayyum atandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

DÃ¼nya BankasÄ±

DÃ¼nya BankasÄ±ndan kritik TÃ¼rkiye kararÄ±

DÃ¼nya BankasÄ±, TÃ¼rkiye iÃ§in 2017 bÃ¼yÃ¼me tahminini belirledi