Mahmutbey giÅŸesinden alÄ±nan fazla Ã¼cretler geri Ã¶deniyor

Mahmutbey giÅŸesinden 7'ÅŸer TL fazladan para tahsilatÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±kmasÄ±yla bakanlÄ±ktan geri iade yapÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ± geldi.

Mahmutbey GiÅŸeleri, trafiÄŸe neden olduÄŸu gerekçesiyle 22 KasÄ±m 2016'da kaldÄ±rÄ±ldÄ± ve ücret tahsilatÄ± "Serbest GeçiÅŸ Sistemi" üzerinden yapÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. Ancak sistem HGS'li araçlarÄ± tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± için aynÄ± gün ikinci kez otoyolu kullanan HGS'li sürücülerden 7'ÅŸer TL fazla para tahsilatÄ± yapÄ±ldÄ±. Fazla kesintiyi fark eden sürücüler itiraz ederek paralarÄ±nÄ± alsa da, fark etmeyenlere ücretleri ödenmedi. UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan aynÄ± gün yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Mahmutbey giÅŸelerinde yaÅŸanan yanlÄ±ÅŸ ücretlendirmelerin yeniden gözden geçirilmesi ve fazla tahsil edilen tutarlarÄ±n abone hesaplarÄ±na herhangi bir itiraz baÅŸvurusu yapÄ±lmadan otomatik olarak iade edilme iÅŸlemleri baÅŸlamÄ±ÅŸ olup yakÄ±n zamanda çalÄ±ÅŸmalar tamamlanacaktÄ±r. Fazla tahsil edilen tüm tutarlar, en kÄ±sa sürede abone itirazlarÄ±na gerek olmadan, hesaplarÄ±na iade edilecektir" denildi. BakanlÄ±ÄŸÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, HGS'li araçlardan fazla tahsil edilen paralar iade edildi.