DÃ¼nya BankasÄ±ndan kritik TÃ¼rkiye kararÄ±

DÃ¼nya BankasÄ±, TÃ¼rkiye iÃ§in 2017 bÃ¼yÃ¼me tahminini belirledi

Türkiye için 2017 büyüme beklentisi yüzde 3'ten yüzde 2,7'ye çekilirken, 2018 tahmini yüzde 3,5 olarak korundu. Dünya BankasÄ±, bu yÄ±l için TÜFE beklentisini de yüzde 8'den yüzde 9'a yükseltti.Dünya BankasÄ±'nÄ±n Türkiye Düzenli Ekonomi Notu'nda Türkiye'nin kuvvetli toparlanmayÄ± engelleyen güçlükler ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸu belirtildi.

Geçen hafta Kredi derecelendirme kuruluÅŸu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu "BBB-" ile "yatÄ±rÄ±m yapÄ±labilir" olarak teyit edip, "DuraÄŸan" olan not görünümünü ise negatife çevirmiÅŸti. ArÄ±ndan S&P ise Türkiye'nin kredi notunu korurken, not görünümünü 'duraÄŸan'dan 'negatif'e düÅŸürmüÅŸtü.

Kaynak: Hürriyet