Son dakika Aras Kargo'ya ticari kayyum atandÄ±

TÃ¼rkiye'nin dev kargo ÅŸirketlerinden olan Aras Kargo'ya kayyum atandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Aras Kargo tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, ÅŸirketin dünya markasÄ± olma stratejileri kapsamÄ±nda 2013 yÄ±lÄ±nda ortak olduÄŸu Austrian Post'un yatÄ±rÄ±m planlarÄ± dahil, ÅŸirketin gelecek vizyonu ile ilgili verdiÄŸi hiçbir sözü tutmamasÄ±, ÅŸirketin büyümesini engellemesi ve tüm bu planlÄ± adÄ±mlarÄ±n sonucunda da ÅŸirketin yüzde 50 hissesini daha alma talebini iletmesi neticesinde ortaklÄ±ÄŸÄ±n sona erme noktasÄ±na geldiÄŸi bildirildi. AçÄ±klamada, Evrim Aras'Ä±n, yaÅŸanan anlaÅŸmazlÄ±klar neticesinde 6 aydÄ±r yönetim kurulunun faal olarak görev yapamamasÄ± ve bu durumun ÅŸirketin günlük faaliyetlerini, özellikle kritik önem taÅŸÄ±yan yatÄ±rÄ±m süreçlerini ve bir Türk markasÄ± olan Aras Kargo'nun vizyonunu olumsuz etkilemeye baÅŸlamasÄ± üzerine konuyu ticaret mahkemelerine taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, tüm bunlara ilave olarak yabancÄ± ortaÄŸÄ±n ÅŸirket içerisinde yürüttüÄŸü planlÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±na yönelik de ek hukuki süreçleri baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

KAYYUM Ä°LK AÅžAMADA 3 AY GÖREV YAPACAK

AçÄ±klamada, ÅŸu deÄŸerlendirmelere yer verildi: "Evrim Aras'Ä±n AvusturyalÄ± azÄ±nlÄ±k ortaÄŸÄ±yla ilgili güven ortamÄ±nÄ±n kalmamasÄ± ve yabancÄ± ortaÄŸÄ±n ortaklÄ±ÄŸÄ±n baÅŸÄ±ndan beri ÅŸirketin deÄŸerini düÅŸürmeye yönelik planlÄ± adÄ±mlar atmasÄ± nedeniyle, Aras Kargo'nun büyümesine destek verecek kararlarÄ±n alÄ±nmasÄ± hedefiyle yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu hukuki baÅŸvurular sonuç verdi ve bugün Ä°stanbul Anadolu 5. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafÄ±ndan Aras Kargo'ya ticari kayyum olarak Ä°leri AkÄ±ncÄ± atandÄ±. Ä°lk aÅŸamada 3 ay süresince görev yapacak olan AkÄ±ncÄ±, sektöründe lider ve bir dünya markasÄ± olma yolunda emin adÄ±mlarla yürüyen bir Türk ÅŸirketinin yeniden güçlenerek yoluna devam edebilmesi için ÅŸirketin kritik kararlarÄ± konusunda çözüm üretilmesine destek olacak ve en önemlisi ÅŸirketin menfaatlerini koruyacak Özellikle ÅŸirketin günlük finansal süreçlerinin kasÄ±tlÄ± olarak engellenmesi ve birçok önemli yatÄ±rÄ±mÄ±n göz ardÄ± edilmesi gibi kritik sorunlarda da çözüm saÄŸlayacak. Åžirketimizin; küçük ortaÄŸÄ± Austrian Post tarafÄ±ndan, ülke olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z olumsuzluklar ve içinden geçtiÄŸimiz kritik dönemler fÄ±rsat bilinerek ele geçirilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±na ve ülkemizin ve sektörün önemli bir deÄŸeri olan Aras Kargo'ya zarar verilmesine asla izin vermeyeceÄŸimizi belirtir, geçmiÅŸe dönük her türlü konunun hukuki çerçevede inceleneceÄŸini de kamuoyunun bilgisine sunarÄ±z."