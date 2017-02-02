2016 yÄ±lÄ±nda bankada Ã§alÄ±ÅŸan bin 20 personel iÅŸten Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

TBB'nin internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n son Ã§eyreÄŸinde bin 20 personel iÅŸten Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve bankacÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nde yavaÅŸlamanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Türkiye Bankalar BirliÄŸi'nin (TBB) internet sitesinde yer alan verilere göre personel sayÄ±sÄ±nda azalma 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n son çeyreÄŸinde 1,020 kiÅŸi oldu.TBB raporuna göre ekonomik büyümede görülen yavaÅŸlamanÄ±n etkisiyle bankacÄ±lÄ±k sektörünün aktif büyümesindeki yavaÅŸlama ÅŸube ve personel sayÄ±sÄ±ndaki düÅŸüÅŸte etkili olurken, bankalarÄ±n operasyonel maliyetleri düÅŸürme çabalarÄ± da bu süreci etkiledi.Raporda göre mevcut koÅŸullarda sektör açÄ±sÄ±ndan önemli bir maliyet unsuru olan ve ÅŸube bazÄ±nda her yÄ±l uygulanan harç uygulamasÄ± bankalara ÅŸube açma yoluyla istihdam konusunda caydÄ±rÄ±cÄ± rol oynayabiliyor.

TOPLAM BANKA ÅžUBESÄ° SAYISI 10 BÄ°N 781 OLDU

Rapora göre 52 bankanÄ±n faaliyet gösterdiÄŸi sistemde AralÄ±k 2016 itibariyle mevduat bankalarÄ± ile kalkÄ±nma ve yatÄ±rÄ±m bankalarÄ±nÄ±n toplam ÅŸube sayÄ±sÄ± 10,781, toplam çalÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ± ise 196,699 kiÅŸi oldu.