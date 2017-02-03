Enflasyon beklentileri aÅŸtÄ± zam ÅŸampiyonu kabak oldu

Yeni yÄ±lÄ±n Ocak ayÄ± enflasyon rakamlarÄ± beklentilerin bile Ã¼zerine Ã§Ä±karak yÃ¼zde 2,46 arttÄ±.

Yeni yÄ±lÄ±n ilk enflasyon rakamlarÄ± açÄ±klandÄ±. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta yüzde 2,46, Yurt Ä°çi Üretici Fiyat Endeksi (YÄ°-ÜFE) yüzde 3,98 arttÄ±. YÄ±llÄ±k enflasyon tüketici fiyatlarÄ±nda yüzde 9,22, yurt içi üretici fiyatlarÄ±nda yüzde 13,69 oldu. Anketlerde aylÄ±k TÜFE deÄŸiÅŸim tahminleri yüzde 1.30-2.10 bandÄ±nda yer alÄ±rken, aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± öngörü TÜFE'nin yüzde 1.7 artacaÄŸÄ± yönündeydi. Tüketici fiyatlarÄ± bazÄ±nda ocakta en yüksek fiyat artÄ±ÅŸÄ± yüzde 92,71 ile kabakta, en fazla fiyat düÅŸüÅŸü ise yüzde 13,80 ile kadÄ±n ceketinde görüldü.