Ana Sayfa | EKONOMÄ° 03/02/2017 09:19

Enflasyon beklentileri aÅŸtÄ± zam ÅŸampiyonu kabak oldu


Yeni yÄ±lÄ±n Ocak ayÄ± enflasyon rakamlarÄ± beklentilerin bile Ã¼zerine Ã§Ä±karak yÃ¼zde 2,46 arttÄ±.

Yeni yÄ±lÄ±n ilk enflasyon rakamlarÄ± açÄ±klandÄ±. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta yüzde 2,46, Yurt Ä°çi Üretici Fiyat Endeksi (YÄ°-ÜFE) yüzde 3,98 arttÄ±. YÄ±llÄ±k enflasyon tüketici fiyatlarÄ±nda yüzde 9,22, yurt içi üretici fiyatlarÄ±nda yüzde 13,69 oldu. Anketlerde aylÄ±k TÜFE deÄŸiÅŸim tahminleri yüzde 1.30-2.10 bandÄ±nda yer alÄ±rken, aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± öngörü TÜFE'nin yüzde 1.7 artacaÄŸÄ± yönündeydi. Tüketici fiyatlarÄ± bazÄ±nda ocakta en yüksek fiyat artÄ±ÅŸÄ± yüzde 92,71 ile kabakta, en fazla fiyat düÅŸüÅŸü ise yüzde 13,80 ile kadÄ±n ceketinde görüldü.

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Kamuda 30 yÄ±l Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra emekli olanlarÄ±n ek ikramiye Ã¶demesi belli oldu

Torba kanuna gÃ¶re, kamuda 30 yÄ±l gÃ¶rev yapan ve emekli olan kiÅŸilere ek ikramiye Ã¶demeleri 7 Ocak'tan itibaren baÅŸladÄ±.


2016 yÄ±lÄ±nda bankada Ã§alÄ±ÅŸan bin 20 personel iÅŸten Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

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Son dakika Aras Kargo'ya ticari kayyum atandÄ±

TÃ¼rkiye'nin dev kargo ÅŸirketlerinden olan Aras Kargo'ya kayyum atandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.