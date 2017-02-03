Kamuda 30 yÄ±l Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra emekli olanlarÄ±n ek ikramiye Ã¶demesi belli oldu

Torba kanuna gÃ¶re, kamuda 30 yÄ±l gÃ¶rev yapan ve emekli olan kiÅŸilere ek ikramiye Ã¶demeleri 7 Ocak'tan itibaren baÅŸladÄ±.

Torba kanun uyarÄ±nca, 7 Ocak 2015 tarihinden önce 30 yÄ±lÄ±n üzerinde hizmetle kamudan emekli olanlara yapÄ±lacak ilave ikramiye ödemeleri için takvim iÅŸlemeye baÅŸladÄ±. Kanun Resmi Gazete'de 27 Ocak 2017 tarihinde yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± için, ikramiye baÅŸvurularÄ±nÄ±n 26 Ocak 2018 tarihine kadar bir yÄ±llÄ±k sürede yapÄ±lmasÄ± gerekiyor.Emekli ikramiyesi ödemesinden, 7 Ocak 2017 tarihinden önce vefat eden memurlarÄ±n dul ve yetimleri gibi kanuni vârisleri ile emeklilerin kendileri yararlanacak. Bunlara, 30 yÄ±lÄ± aÅŸan her "tam yÄ±l" için emekli ikramiyesi ödenecek.

1 YILDA BAÅžVURMAYAN HAKKINI KAYBEDÄ°YOR

Ödenecek emekli ikramiyesi, emeklilik ya da ölüm gibi nedenlerle görevin sona erdiÄŸi tarihteki emekli keseneÄŸine esas aylÄ±k unsurlarÄ± üzerinden ve emekli aylÄ±klarÄ±nÄ±n baÅŸlangÄ±ç tarihindeki katsayÄ±lar esas alÄ±narak yapÄ±lacak. Ancak, bir yÄ±l için ödenecek ikramiye tutarÄ± 50 liranÄ±n; ödenecek toplam ikramiye tutarÄ± da 100 liranÄ±n altÄ±nda olamayacak. 1995 ve öncesinde emekli olan ya da hayatÄ±nÄ± kaybedenler için yÄ±llÄ±k 50 lira ikramiye ödenecek.Kanundan yararlanmak için tanÄ±nan 1 yÄ±llÄ±k baÅŸvuru süresi, "hak düÅŸürücü süre" olarak kabul ediliyor. Bu süre içinde baÅŸvuru yapÄ±lmamasÄ± halinde, emekli ikramiyesi hakkÄ± ortadan kalkacak. Bu nedenle hak sahiplerinin 26 Ocak 2018 tarihine kadar baÅŸvuruda bulunmasÄ± gerekiyor. Torba kanun çÄ±kmadan önce Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) emekli ikramiyesi için baÅŸvuru yapÄ±p dava açmamÄ±ÅŸ olanlarÄ±n eski baÅŸvurularÄ±, 27 Ocak 2017 tarihinde yapÄ±lmÄ±ÅŸ kabul edilecek. BunlarÄ±n yeniden baÅŸvuruda bulunmalarÄ±na gerek olmayacak.Ancak, bu durumdaki kiÅŸilerin, 4 ay içinde paralarÄ± yatÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± takdirde, bir yÄ±llÄ±k sürenin dolmasÄ±nÄ± beklemeden, her ihtimale karÅŸÄ± baÅŸvuruda bulunmasÄ±nda yarar var. BaÅŸvuru yapÄ±lan tarihi izleyen üç ay içinde ödemeler yapÄ±lacak.

1996 ÖNCESÄ° Ä°ÇÄ°N YILLIK 50 LÄ°RA

Yüksek öÄŸrenim görmüÅŸ 1. derece 4. kademede yer alan 3600 ek göstergeli memurlar 1 Ocak 1996 ve öncesi yÄ±llar için; 2200 ve 3000 ek göstergeli memurlar ise 1 Temmuz 1996 ve daha önceki tarihlerde emekli olmuÅŸlarsa, çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± her yÄ±l için 50 lira ikramiye alacaklar. ÖrneÄŸin, 3600 ek göstergeli ve 35 yÄ±l hizmeti bulunan bir memur 1 Ocak 1996 tarihinde emekli olduysa, 5 yÄ±llÄ±k hizmeti için 250 lira ikramiye alacak.YükseköÄŸrenim mezunu öÄŸretmen, vaiz, avukat, polis gibi devlet memurlarÄ± 3600 ek gösterge üzerinden emekli olmuÅŸlarsa 1 Temmuz 2003; 3000 ek göstergeyle emekli olmuÅŸlarsa 1 Temmuz 2005; 2200 ek göstergeyle emekli olmuÅŸlarsa 1 Temmuz 2006 tarihinden itibaren her bir yÄ±l için bin lira ve üzerinde ikramiye alacaklar3600 ek göstergeli bir öÄŸretmen 35 yÄ±l hizmet üzerinden 1 Ocak 2006 tarihinde emekli olmuÅŸsa 6 bin 496.70 lira ikramiye alacak. AynÄ± öÄŸretmen 2010'da emekli olmuÅŸsa 5 yÄ±l için kendisine 8 bin 964.75 lira ikramiye ödenecek. Ä°kramiyenin 7 bin 500 liraya kadar olan kÄ±smÄ± ilk yÄ±l ödenecek. Kalan kÄ±smÄ± ise bir yÄ±l sonra yasal faiziyle birlikte yatÄ±rÄ±lacak.