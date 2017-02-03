Dolar Ã¶nce dÃ¼ÅŸtÃ¼ sonra yÃ¼kseldi iÅŸte son durum

Dolar/TL en dÃ¼ÅŸÃ¼k 3.6902 seviyesine dÃ¼ÅŸerken daha sonra 3.7030 seviyesine yÃ¼kseldi

Dolar/TL enflasyon veriyle hareketlendi. Dün günü 3.7250 civarÄ±nda tamamlayan dolar/TL bu sabah güne 3.7440 seviyesinde baÅŸladÄ±. Dolar fiyatlarÄ± beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisiyle yükseliÅŸe geçti. Kur en yüksek 3.7566 seviyesini görürken, saat 10.16 itibari ile bankalararasÄ± piyasada 3.7466 seviyesinden iÅŸlem gördü.

10 OCAK'TAN BERÄ° EN DÜÅžÜK SEVÄ°YE

Dolar/TL Merkez BankasÄ±'nÄ±n 2 puana ulaÅŸan sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rma adÄ±mlarÄ±na devam etmesi ve ABD Merkez BankasÄ±'nÄ±n ileriye dönük mesajlarda Mart ayÄ±nda faiz artÄ±ÅŸÄ± yapabileceÄŸine iliÅŸkin belirgin bir sinyal vermemesi sonrasÄ± geliÅŸmekte olan ülke para birimlerine artan giriÅŸlerle 10 Ocak'tan beri en düÅŸük seviyelere yakÄ±n iÅŸlem görmeyi sürdürüyor.

ENFLASYONDAN KÖTÜ SÜRPRÄ°Z

TÜÄ°K, Ocak ayÄ± enflasyon rakamlarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Buna göre, Ocak ayÄ± enflasyonu yüzde 2.46 olarak gerçekleÅŸirken, yÄ±llÄ±k enflasyon ise yüzde 9.22 oldu. TÜFE beklentisi 1.78, yÄ±l sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 8.35 seviyesindeydi. Bu rakam, son bir yÄ±lÄ±n yüksek enflasyonu olarak kayÄ±tlara girdi.

TAHVÄ°L BONO PÄ°YASASI

Tahvil-bono piyasasÄ±nda 11 Åžubat 2026 itfalÄ± 10 yÄ±llÄ±k gösterge tahvilin bileÅŸik faizi dün spot kapanÄ±ÅŸta ortalama yüzde 10.89, valörde son iÅŸlemde yüzde 10.93 seviyesindeydi. Öte yandan 11 Temmuz 2018 itfalÄ± iki yÄ±llÄ±k gösterge tahvil dün spot kapanÄ±ÅŸta ortalama yüzde 11.03 seviyesindeydi.

Kaynak: Hürriyet