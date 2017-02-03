Bakan Berat Albayrak nÃ¼kleer santral iÃ§in tarih verdi

Enerji BakanÄ± Berat Albayrak, Akkuyu NÃ¼kleer Santrali'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tarihi hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamada bulunarak, "Ä°lk inÅŸaat sÃ¼recine 2017'de baÅŸlamayÄ±, 2023'te hizmete almayÄ± planlÄ±yoruz." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak, Akkuyu Nükleer Santrali'nin (NGS) nükleer teknoloji transferi açÄ±sÄ±ndan stratejik öneme sahip olduÄŸunu belirterek, "Akkuyu,'3+ teknolojiyle' alanÄ±nda en ileri güvenlik standartlarÄ±na sahip olacak. Türkiye'nin muasÄ±r medeniyetler seviyesinin üstüne çÄ±kma hedefine katkÄ± saÄŸlayacak Akkuyu NGS'yi inÅŸallah, 2023'te hizmete almayÄ± planlÄ±yoruz." ifadelerini kullandÄ±.

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Bakan Albayrak, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Türkiye'nin 60 yÄ±llÄ±k nükleer rüyasÄ±nÄ±n ilk somut sonucu olan Akkuyu NGS'nin inÅŸa çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yerinde incelediklerini bildirdi.Akkuyu NGS'nin nükleer transferi açÄ±sÄ±ndan stratejik öneme sahip olduÄŸuna dikkati çeken Albayrak, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "Akkuyu,'3+ teknolojiyle' alanÄ±nda en ileri güvenlik standartlarÄ±na sahip olacak. Cumhuriyet tarihimizin en büyük yatÄ±rÄ±mÄ± olan Akkuyu Nükleer Santrali, sadece Türkiye'nin elektrik üretim kapasitesini ileri taÅŸÄ±mayacak, Türkiye, nükleer tÄ±ptan sanayiye, uzay teknolojisinden tarÄ±ma, çok geniÅŸ yelpazede barÄ±ÅŸçÄ±l nükleer ürün geliÅŸtirme kapasitesine de eriÅŸecek. Türkiye'nin muasÄ±r medeniyetler seviyesinin üstüne çÄ±kma hedefine katkÄ± saÄŸlayacak Akkuyu NGS'yi inÅŸallah, 2023'te hizmete almayÄ± planlÄ±yoruz."