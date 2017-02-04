Ana Sayfa | EKONOMÄ° 04/02/2017 11:43

Ä°ÅŸsiz kalanlar iÃ§in devlet 1 ay sÃ¼re verdi hemen baÅŸvurun


Ä°ÅŸsiz kalanÄ±n saÄŸlÄ±k hizmetini devlet karÅŸÄ±lÄ±yor. Ancak baÅŸvuru iÃ§in 1 ay ÅŸartÄ± koÅŸuluyor

Ä°ÅŸsizlik sigortasÄ± kapsamÄ±nda bir iÅŸyerinde çalÄ±ÅŸÄ±rken, kendi istek ve kusuru dÄ±ÅŸÄ±nda iÅŸini kaybedenler; son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ ve son 3 yÄ±l içinde en az 600 gün iÅŸsizlik sigortasÄ± primi ödemiÅŸ olmak ÅŸartÄ±yla maaÅŸ alÄ±yor. YukarÄ±daki gün ÅŸartlarÄ±nÄ± tamamlayÄ±p iÅŸten ayrÄ±lmÄ±ÅŸsanÄ±z en geç bir ay içinde Ä°ÅžKUR'a müracaat etmeniz gerekiyor. Bu süreyi kaçÄ±rÄ±rsanÄ±z geciktiÄŸiniz her gün sizin maaÅŸ alma sürenizi kÄ±saltÄ±yor unutmayÄ±n. MaaÅŸÄ±nÄ±z ne kadar çok olursa olsun bu sÄ±nÄ±rÄ± geçemiyorsunuz. Bu sÄ±nÄ±r 2017 için belirlenen asgari ücrete göre bin 422 lira. Ä°ÅŸsizlik maaÅŸÄ±ndan binde 7 damga vergisi kesilebiliyor. Bu yÄ±lki asgari ücrete göre alÄ±nacak en düÅŸük iÅŸsizlik maaÅŸÄ± ise 711 lira oldu. Ne kadar süreyle iÅŸsizlik maaÅŸÄ± alacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± ise son 3 yÄ±ldaki çalÄ±ÅŸmalar belirliyor. Son 3 yÄ±lda 600 gün prim ödeyip çalÄ±ÅŸanlar 6 ay, 900 gün çalÄ±ÅŸanlar 8 ay, 1080 gün çalÄ±ÅŸanlar 10 ay iÅŸsizlik maaÅŸÄ± alabiliyor.

Kaynak: Sabah

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