Ana Sayfa | EKONOMÄ° 04/02/2017 17:37

Bakan aÃ§Ä±kladÄ± vergisini zamanÄ±nda Ã¶deyene indirim kapÄ±da


Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal'dan indirim mÃ¼jdesi geldi. Vergisini zamanÄ±nda ve tam yatÄ±ran vatandaÅŸlara yÃ¼zde 5 oranÄ±nda indirim yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan AÄŸbal, "bu olaÄŸanÃ¼stÃ¼ bir rakam" dedi.

Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, hükümet olarak vergi borçlarÄ±nÄ±n zamanÄ±nda tahsil edilmesi konusunda azami derecede gayret gösterdiklerini, mükelleflerin de bu anlamda bir çaba içinde olduklarÄ±nÄ± belirtti.Vergisini zamanÄ±nda ödeyemeyen vatandaÅŸlara imkan saÄŸlamak için de yeniden yapÄ±landÄ±rma kanunlarÄ± çÄ±kardÄ±klarÄ±nÄ± anÄ±msatan AÄŸbal, bu kanunlarÄ±n ekonominin ihtiyaçlarÄ± çerçevesinde doÄŸru tercihler olduÄŸunu söyledi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Ä°ÅŸsiz kalanlar iÃ§in devlet 1 ay sÃ¼re verdi hemen baÅŸvurun

Ä°ÅŸsiz kalanÄ±n saÄŸlÄ±k hizmetini devlet karÅŸÄ±lÄ±yor. Ancak baÅŸvuru iÃ§in 1 ay ÅŸartÄ± koÅŸuluyor


Bakan Berat Albayrak nÃ¼kleer santral iÃ§in tarih verdi

Enerji BakanÄ± Berat Albayrak, Akkuyu NÃ¼kleer Santrali'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tarihi hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamada bulunarak, "Ä°lk inÅŸaat sÃ¼recine 2017'de baÅŸlamayÄ±, 2023'te hizmete almayÄ± planlÄ±yoruz." dedi.

dolar

Dolar Ã¶nce dÃ¼ÅŸtÃ¼ sonra yÃ¼kseldi iÅŸte son durum

Dolar/TL en dÃ¼ÅŸÃ¼k 3.6902 seviyesine dÃ¼ÅŸerken daha sonra 3.7030 seviyesine yÃ¼kseldi