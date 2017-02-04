Bakan aÃ§Ä±kladÄ± vergisini zamanÄ±nda Ã¶deyene indirim kapÄ±da

Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal'dan indirim mÃ¼jdesi geldi. Vergisini zamanÄ±nda ve tam yatÄ±ran vatandaÅŸlara yÃ¼zde 5 oranÄ±nda indirim yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan AÄŸbal, "bu olaÄŸanÃ¼stÃ¼ bir rakam" dedi.

Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, hükümet olarak vergi borçlarÄ±nÄ±n zamanÄ±nda tahsil edilmesi konusunda azami derecede gayret gösterdiklerini, mükelleflerin de bu anlamda bir çaba içinde olduklarÄ±nÄ± belirtti.Vergisini zamanÄ±nda ödeyemeyen vatandaÅŸlara imkan saÄŸlamak için de yeniden yapÄ±landÄ±rma kanunlarÄ± çÄ±kardÄ±klarÄ±nÄ± anÄ±msatan AÄŸbal, bu kanunlarÄ±n ekonominin ihtiyaçlarÄ± çerçevesinde doÄŸru tercihler olduÄŸunu söyledi.