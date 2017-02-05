Otomotiv devine 3.75 milyon dolarlÄ±k vurgun

Otomotiv sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n en bÃ¼yÃ¼klerinden Jaguar Land Rover'Ä±n Ä°ngiltere'nin merkezinde Solihull'daki JLR tesislerine giren hÄ±rsÄ±zlar 3.75 milyon dolar deÄŸerindeki motorlarÄ± Ã§alarak kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±.

The Coventry Telegraph gazetesinde yer alan habere göre; hÄ±rsÄ±zlar SalÄ± günü güvenliÄŸi sahte kimlik ve kamyonla aÅŸarak, iki treylere üretimiÅŸ ve montaj için hazÄ±rda bekleyen motorlarÄ± yüklemeyi baÅŸardÄ±. ArdÄ±ndan hÄ±rsÄ±zlar güvenlik kameralarÄ±ndaki görüntülere göre çÄ±kÄ±ÅŸ kapÄ±sÄ±ndan da kimlikleriyle geçerek tesisten ayrÄ±lmayÄ± baÅŸardÄ±. JLR'nin Solihull tesisinde Range Rover, Land Rover ve Jaguar XE sedan modelleri üretiliyor. HÄ±rsÄ±zlÄ±k olayÄ± doÄŸrulanÄ±rken, marka kaç adet motor çalÄ±ndÄ±ÄŸÄ± konusunda bir açÄ±klama yapmadÄ± ancak hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n markaya zararÄ±nÄ±n 3.75 milyon dolar olduÄŸu biliniyor.