TÃ¼rk iÅŸ adamlarÄ± iÃ§in Filistin'de anahtar teslim fabrikalar

Ä°srail ile Serbest Ticaret AnlaÅŸmasÄ±'nÄ± gÃ¼ncelleyen TÃ¼rkiye, Cenin kentinde anahtar teslim fabrikalar alarak, Made in Filistin markasÄ±yla Ã¼retim yapacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Türkiye ile Ä°srail arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin normalleÅŸmesinin ardÄ±ndan ekonomi cephesi hareketleniyor. Ä°srail ile Türkiye arasÄ±ndaki Serbest Ticaret AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n (STA) güncellenerek kapsamÄ±nÄ±n geniÅŸletilmesi beklenirken, asÄ±l adÄ±m Filistin'e yönelik olacak. BatÄ± Åžeria'daki Cenin'de inÅŸa edilecek Organize Sanayi Serbest Bölgesi (OSSB) çalÄ±ÅŸmasÄ± hÄ±z kazandÄ±. Türkiye, Ä°srail'den OSSB'nin inÅŸaatÄ±na yönelik çalÄ±ÅŸmalarÄ±n hÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti. AyrÄ±ca Ä°srail'den bölgenin önemli ticaret merkezlerinden biri olmasÄ± için kiÅŸi ve mallarÄ±n serbest dolaÅŸÄ±mÄ± isteniyor. Alman KalkÄ±nma BankasÄ±'nÄ±n nisan ayÄ±nda yol, su ve elektrik baÅŸta olmak üzere 19.2 milyon Euro'luk dahili ve harici altyapÄ± yatÄ±rÄ±mÄ±na baÅŸlayacaÄŸÄ± belirtiliyor. SonrasÄ±nda da Türkiye Odalar ve Borsalar BirliÄŸi'ne baÄŸlÄ± TOBB BarÄ±ÅŸ Ä°çin Sanayi Projesi'nin (TOBB-BÄ°S A.Åž) 2017 sonuna kadar yatÄ±rÄ±mlara baÅŸlayacaÄŸÄ± hesaplanÄ±yor. Hem Filistin topraklarÄ±nÄ±n, ABD pazarÄ±na eriÅŸimde ayrÄ±calÄ±klÄ± statüye sahip olmasÄ±, hem de Ä°srail'in güçlü ulaÅŸÄ±m ve iletiÅŸim altyapÄ±sÄ± Filistin'i böyle bir projede baÅŸlangÄ±ç noktasÄ± olarak öne çÄ±kartÄ±yor.