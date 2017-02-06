Bakan Ã–zhaseki'den dar gelirli ailelere mÃ¼jdeli haber

Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki dar gelirli vatandaÅŸlar iÃ§in 250 bin konut yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Birkaç ay önce buradaki sÄ±kÄ±ntÄ±lara çare olmak için harekete geçtiklerini dile getiren Mehmet Özhaseki, maÄŸduriyet yaÅŸayanlarÄ±n sorunlarÄ±nÄ± da çözeceklerini aktardÄ±.Özhaseki, önemli bir çalÄ±ÅŸma yürüttüklerini ifade ederek, "9 bin 200 konut, bin kadar da iÅŸ yerine baÅŸlÄ±yoruz. BazÄ± müteahhitlerin sorun çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. Bu törenden sonra bunlarÄ± çözeceÄŸiz." dedi.Fikirtepe'de eskiden beri bazÄ± sorunlar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Özhaseki, bunlarÄ± çözmek adÄ±na önemli adÄ±mlar attÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.

"10 YIL Ä°ÇÄ°NDE VATANDAÅžLARIMIZI SAÄžLIKLI KONUTLARA TAÅžIYACAÄžIZ"

Türkiye'nin deprem kuÅŸaÄŸÄ±nda bulunduÄŸunu, ülkenin yüzde 42'sinin deprem alanÄ± olduÄŸunu vurgulayan Özhaseki, geçen yüzyÄ±lda 6 ve üzeri ÅŸiddetli 56 deprem yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek ÅŸöyle devam etti: "82 bin kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Yerin altÄ±ndaki hareketlere mani olamayÄ±z. YapmamÄ±z gereken tek ÅŸey hazÄ±rlÄ±klÄ± olmaktÄ±r. Bu anlamda büyük gayret içindeyiz. Bilim insanlarÄ±nÄ±n da demesine göre 2030'a kadar Ä°stanbul'da deprem karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kacak gibi görünüyor. Åžiddeti de en az 7 olacak gibi gözüküyor. O yüzden bir an önce iÅŸe baÅŸlamamÄ±z lazÄ±m. Ä°stanbul'da yÄ±lda 50 bin konut yÄ±kÄ±lÄ±p, yeniden yapÄ±lÄ±yor. Bunu hÄ±zlandÄ±racaÄŸÄ±z, en az 5 misline çÄ±kartacaÄŸÄ±z. Yeni yasalarla Ä°stanbul'da inÅŸallah yÄ±lda 250 bin konut yapacaÄŸÄ±z. BunlarÄ±n hepsi orta, dar gelirli vatandaÅŸlara verilecek. 10 yÄ±l içinde vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± saÄŸlÄ±klÄ± konutlara taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±z."