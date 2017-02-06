Ana Sayfa | EKONOMÄ° 06/02/2017 09:55

Zenginler negatif dÃ¼ÅŸÃ¼nenlerden uzak duruyor baÅŸarÄ± kiÅŸilerle arkadaÅŸlÄ±k kuruyor


DÃ¼nya zenginleri iÃ§in yapÄ±lan 5 yÄ±llÄ±k araÅŸtÄ±rma kapsamÄ±nda milyon dolarlÄ±k servete sahip olanlarÄ±n en bÃ¼yÃ¼k ortak Ã¶zelliklerinin negatif insanlardan uzak durmalarÄ± olduÄŸu ve baÅŸarÄ±lÄ±- baÅŸarÄ± odaklÄ± kiÅŸilerle arkadaÅŸlÄ±k kurduklarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Ä°ngiliz The Independet gazetesi, ünlü araÅŸtÄ±rmacÄ± ve yazar Thomas C. Corley'in, 5 yÄ±l boyunca zengin insanlarÄ±n alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ± üzerine yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmanÄ±n sonucunu yazdÄ±. Gazete, Corley'in araÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ±n milyon dolarlÄ±k servete sahip olan zenginlerin negatif düÅŸünen insanlardan uzak durduÄŸunu gösterdiÄŸini ifade etti. Corley'in araÅŸtÄ±rmasÄ±nda arkadaÅŸlÄ±klarÄ±n düÅŸünüldüÄŸünden çok daha fazla önem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±na dikkati çekildiÄŸini ifade eden gazete, arkadaÅŸlÄ±klarÄ±n kiÅŸilerin net varlÄ±ÄŸÄ± üzerinde önemli rol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n vurgulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Corley'in, zenginlerin daima kendilerine hedef koyan, coÅŸkulu, iyimser ve herÅŸeye pozitif yaklaÅŸan ve pozitif düÅŸünen kiÅŸilerle birlikte olmaya çaba gösterdiklerine dikkati çektiÄŸini yazdÄ±. Corbey'in "ÇoÄŸunlukla iliÅŸkili olduÄŸunuz kiÅŸiler kadar baÅŸarÄ±lÄ± olursunuz." sözlerine yer veren gazete, ayrÄ±ca Corley'in, araÅŸtÄ±rmasÄ±nda yer alan zenginlerin yüzde 86'sÄ±nÄ±n diÄŸer baÅŸarÄ±lÄ± ve baÅŸarÄ± odaklÄ± kiÅŸilerle vakit geçirdiklerini söyledi. 

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