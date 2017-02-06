Ana Sayfa | EKONOMÄ° 06/02/2017 12:09

BakanlÄ±k uyardÄ± Ã¼nlÃ¼ saadet zinciri batabilir


GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Malta Ã¼nlÃ¼ saadet zinciri "Titan" a dahil olan kiÅŸiler iÃ§in 'ParanÄ±z batabilir; dikkatli olun' uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

Bir zamanlar Türkiye gündemine damga vuran Titan saadet zincirinin bir benzerinin daha oluÅŸtuÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. Bu kez sanal para üzerinden yeni üyelikler yapÄ±lÄ±yor. Son bir yÄ±lda 24 bin kiÅŸiden 100 milyon Euro'ya yakÄ±n para toplandÄ±. Toplanan paralarÄ±n, döviz bürolarÄ± üzerinden Malta ve Slovenya'ya gönderildiÄŸi ifade ediliyor. Gümrük ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± ÅŸirketi denetime alÄ±rken, Malta'dan da 'ParanÄ±z batabilir; dikkatli olun' uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

PARANIZI KAYBETME RÄ°SKÄ°NÄ°Z YÜKSEK

Türkiye'nin, 90'lÄ± yÄ±llarda Kenan ÅžeranoÄŸlu'nun kurduÄŸu 'Titan' ile tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± 'saadet zincirlerine' bir yenisi eklendi. Bu kez sistem, dijital para birimi üzerine kuruldu. Ortada herhangi bir ürün yok. Bir tür piramit ponzi sistemi ile yeni üyelikler yapÄ±lÄ±yor. Piramit modele göre ÅŸekillenen sistemde, belirli kariyer basamaklarÄ± var. Coinspace'nin sunum ve tanÄ±tÄ±mlarÄ±nda, iddiaya göre, günlük 1000 Euro kazanç elde eden de var 40 bin Euro elde eden de...  UlaÅŸÄ±lan belgelere göre, yeni bir tür 'saadet zinciri' olarak anÄ±lan Coinspace'yi, Gümrük ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± denetim programÄ±na aldÄ±. Benzer bir uyarÄ± ise Malta Finansal Hizmetler Otoritesi'nden geldi. Kurumdan yapÄ±lan açÄ±klamada, Coinspace ile ilgili herhangi bir lisans veya yetki belgesi vermedikleri duyuruldu. Kurum açÄ±klamasÄ±nda, sisteme dâhil olmak isteyenleri, 'paranÄ±zÄ± kaybetme riski var' ÅŸeklinde uyardÄ±.

Kaynak: Hürriyet

 

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