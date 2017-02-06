Dolar haftaya nasÄ±l baÅŸladÄ± 6 Åžubat 2017

GeÃ§tiÄŸimiz Cuma gÃ¼nÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe geÃ§en dolar yeni haftaya 3.68 seviyesinden baÅŸladÄ±

Merkez BankasÄ±'nÄ±n 2 puana ulaÅŸan sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rma adÄ±mlarÄ± ve ABD verilerinin ABD'de hÄ±zlÄ± bir faiz artÄ±ÅŸÄ±na iÅŸaret etmemesinin ardÄ±ndan dolar/TL Cuma günü yaklaÅŸÄ±k bir ayÄ±n en düÅŸük seviyelerine gerilerken, haftanÄ±n yeni gününde de kurdaki düÅŸüÅŸ devam ediyor.Cuma günü saat 18.14'te 3.6973/3.6999 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah güne 3.6873 seviyesinden baÅŸladÄ±. Gün içerisinde en düÅŸük 3.6633 seviyesini gören dolar fiyatlarÄ±; saat 14.11'de bankalararasÄ± piyasada 3.6740 seviyesinden iÅŸlem gördü.

11 OCAK'TA 4,00 SEVÄ°YESÄ°NÄ°N ÜSTÜNÜ GÖRMÜÅžTÜ

Gün içerisinde en düÅŸük 3.9390 seviyesini gören Euro/TL ise saat 14.11 itibari ile 3.9464 seviyesini gördü.11 Ocak'ta 4.0118 seviyesi ile 4'ün üzerine çÄ±kan euro, 3 Åžubat tarihine kadar 4'ün üzerinde seyretti. Euro, 3 Åžubat'tan sonra bugün de 4,00 seviyesinin altÄ±nda iÅŸlem görmeye devam ediyor.