Ana Sayfa | EKONOMÄ° 06/02/2017 15:38

Dolar haftaya nasÄ±l baÅŸladÄ± 6 Åžubat 2017

dolar

GeÃ§tiÄŸimiz Cuma gÃ¼nÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe geÃ§en dolar yeni haftaya 3.68 seviyesinden baÅŸladÄ±

Merkez BankasÄ±'nÄ±n 2 puana ulaÅŸan sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rma adÄ±mlarÄ± ve ABD verilerinin ABD'de hÄ±zlÄ± bir faiz artÄ±ÅŸÄ±na iÅŸaret etmemesinin ardÄ±ndan dolar/TL Cuma günü yaklaÅŸÄ±k bir ayÄ±n en düÅŸük seviyelerine gerilerken, haftanÄ±n yeni gününde de kurdaki düÅŸüÅŸ devam ediyor.Cuma günü saat 18.14'te 3.6973/3.6999 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah güne 3.6873 seviyesinden baÅŸladÄ±. Gün içerisinde en düÅŸük 3.6633 seviyesini gören dolar fiyatlarÄ±; saat 14.11'de bankalararasÄ± piyasada 3.6740 seviyesinden iÅŸlem gördü.

11 OCAK'TA 4,00 SEVÄ°YESÄ°NÄ°N ÜSTÜNÜ GÖRMÜÅžTÜ

Gün içerisinde en düÅŸük 3.9390 seviyesini gören Euro/TL ise saat 14.11 itibari ile 3.9464 seviyesini gördü.11 Ocak'ta 4.0118 seviyesi ile 4'ün üzerine çÄ±kan euro, 3 Åžubat tarihine kadar 4'ün üzerinde seyretti. Euro, 3 Åžubat'tan sonra bugün de 4,00 seviyesinin altÄ±nda iÅŸlem görmeye devam ediyor.

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BakanlÄ±k uyardÄ± Ã¼nlÃ¼ saadet zinciri batabilir

GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Malta Ã¼nlÃ¼ saadet zinciri "Titan" a dahil olan kiÅŸiler iÃ§in 'ParanÄ±z batabilir; dikkatli olun' uyarÄ±sÄ±nda bulundu.


Zenginler negatif dÃ¼ÅŸÃ¼nenlerden uzak duruyor baÅŸarÄ± kiÅŸilerle arkadaÅŸlÄ±k kuruyor

DÃ¼nya zenginleri iÃ§in yapÄ±lan 5 yÄ±llÄ±k araÅŸtÄ±rma kapsamÄ±nda milyon dolarlÄ±k servete sahip olanlarÄ±n en bÃ¼yÃ¼k ortak Ã¶zelliklerinin negatif insanlardan uzak durmalarÄ± olduÄŸu ve baÅŸarÄ±lÄ±- baÅŸarÄ± odaklÄ± kiÅŸilerle arkadaÅŸlÄ±k kurduklarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.


Bakan Ã–zhaseki'den dar gelirli ailelere mÃ¼jdeli haber

Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki dar gelirli vatandaÅŸlar iÃ§in 250 bin konut yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.