Ana Sayfa | EKONOMÄ° 06/02/2017 20:30

TorunlarÄ± iÃ§in Ã¼rettiÄŸi oyuncaklar dÃ¼nya Ã§apÄ±nda Ã¼n kazandÄ± paraya para demiyor


Ä°smail ErzurumluoÄŸlu torunlarÄ±nÄ±n oynamasÄ± iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± araÃ§ maketleriyle sadece torunlarÄ± deÄŸil tÃ¼m dÃ¼nya Ã§ocuklarÄ±nÄ± mutlu etti. YaptÄ±ÄŸÄ± maketleri internetten paylaÅŸan ErzurumluoÄŸlu dÃ¼nyanÄ±n birÃ§ok Ã¼lkesinden sipariÅŸ alÄ±yor.

AydÄ±n'da yaÅŸayan 63 yaÅŸÄ±ndaki Ä°smail ErzurumluoÄŸlu, emekli olduktan sonra torunlarÄ± oynasÄ±n diye yaptÄ±ÄŸÄ± el emeÄŸi kamyon, otobüs gibi maket araçlarÄ±na dünyanÄ±n pek çok ülkesinden talep gelince galeri kurup ihracatÄ±na baÅŸladÄ±. Efeler ilçesinde 4 yÄ±l önce torunu için yaptÄ±ÄŸÄ± araç maketlerinin internetten paylaÅŸÄ±lmasÄ±yla Türkiye'nin birçok kentinden sipariÅŸ alan ErzurumluoÄŸlu, hobi olarak baÅŸladÄ±ÄŸÄ± iÅŸi ticarete döktü.

SÄ°PARÄ°ÅžLERE YETÄ°ÅžEMÄ°YOR

ErzurumluoÄŸlu, Türkiye'deki sipariÅŸleri yetiÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸÄ±rken dünyanÄ±n birçok ülkesinden talep gelince Toptan GÄ±da ÇarÅŸÄ±sÄ±'nda bin 400 metrekarelik atölye kurdu. TamamÄ± el emeÄŸi olan maketleri Türkiye'de pek çok kente gönderdiÄŸini, dünyanÄ±n birçok ülkesinden de talep aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran ErzurumluoÄŸlu, "ÇocuklarÄ±m bunlarÄ± internetten paylaÅŸmÄ±ÅŸ. Büyük ilgi gördü. Türkiye'nin birçok ilinden almak istediler." dedi. Gelen sipariÅŸlerin altÄ±ndan kalkmakta güçlük çektiklerini dile getiren ErzurumluoÄŸlu, ÅŸöyle devam etti:"YetiÅŸmek mümkün deÄŸil. Benim burada en az 15-20 kiÅŸilik bir ekip olmam lazÄ±m ki sipariÅŸleri alÄ±p yapabileyim. Benden istenen 10 adet deÄŸil, en az 50 adet. O rakamlarda seri üretime geçmem gerekiyor. Fabrikasyon sistemiyle her bir parçasÄ±nÄ± üretip, tezgahlarda 8-10 kiÅŸinin onu montajlamasÄ± sonra ambalajlamasÄ± gerekiyor. Ancak ben burada hepsini tamamen elle yapÄ±yorum. El yapÄ±mÄ±yla yÄ±llÄ±k yapabileceÄŸimiz 15, bilemediniz 30 tane. Bunu seri üretime döndürmeye çalÄ±ÅŸtÄ±k. Aradan geçen 4 yÄ±llÄ±k süre içinde, 50-100-200 adetlik sipariÅŸleri almaya baÅŸladÄ±k. Bu arada bizim için önemli olan cÄ±vata hariç her parçasÄ±nÄ± elde ürettiÄŸim için müzelik ürünlerdi. 30-34'e yakÄ±n otobüs modeli ürettim. Kamyon müzesi için kamyon yaptÄ±m."

 

 

 

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