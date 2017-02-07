ErdoÄŸan iÅŸsizliÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼rmek iÃ§in iÅŸ adamlarÄ±yla sÄ±kÄ± pazarlÄ±k yaptÄ±

TOBB Ekonomi ÅžurasÄ±'nda konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, iÅŸ adamlarÄ±na seslenerek, "Ä°Ã§imizde Ã¶yle giriÅŸimcilerimiz iÅŸ verenlerimiz var ki onlar 1 tane ile doymamalarÄ± lazÄ±m." ÅŸeklinde konuÅŸtu. Sanko, SabancÄ±, Kale ve KoÃ§ Grubu'na Ã§aÄŸrÄ±da bulundu.

TOBB Ekonomi ÅžurasÄ±'nda konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Sanko, SabancÄ±, Kale ve Koç Grubu'na da seslendi: "Mesela KonukoÄŸlu bu seferberlikte alabilir. CoÅŸtun yine deli gönül diyeceksin. BaÅŸkan diyor ki 'KonukoÄŸlu rakam vermedi'. Buyur, en az yüzde 5 diyor. Åžu anda KonukoÄŸlu grubunda kaç kiÅŸi çalÄ±ÅŸÄ±yor? Yani 20 bin kabul etmiÅŸ olsak… Hesap kolay olsun diye söylüyorum, yani 20 bin olsa bin yapar. Ä°nanÄ±n ÅŸu anda bu iÅŸin öyle bir bereketi var ki… Benim Abdulkadir KonukoÄŸlu kardeÅŸim bu kapÄ±yÄ± açtÄ±ÄŸÄ± zaman, herhalde ardÄ±ndan SabancÄ± da Kale grubu da gelecektir yani. Zeynep hanÄ±m da orada hesaplarÄ± yapÄ±yor herhalde ÅŸu anda. Kaç kiÅŸi alacaÄŸÄ±z diye hesabÄ±nÄ± yapÄ±yor. Tabi Koç grubu burada boÅŸ durmayacaktÄ±r. Bu seferberliÄŸi lütfen patronlara iletin. Bizim ne yapÄ±p yapÄ±p, ÅŸu Mart dönemi içerisinde iÅŸsizlikte oranÄ± bir defa gümbür gümbür aÅŸaÄŸÄ± çekmemiz lazÄ±m. O derecelendirme kuruluÅŸlarÄ± filan falan var ya, ne gerekçeler yazmÄ±ÅŸlar okudunuz mu? Sanane be. Türkiye'de anayasa oylamasÄ±, sana ne. Sen kimsin ya Türkiye'de anayasa oylamasÄ± yapÄ±lacak yapÄ±lmayacak. Milli bir seferberlik ilanÄ± baÅŸlatÄ±yorum. Ä°ÅŸ dünyasÄ± ve devlet olarak el ele verdiÄŸimizde bu iÅŸin üstesinden geleceÄŸimize inanÄ±yorum. Ülkeye ve millete hizmet, bir aÅŸk iÅŸidir."