Ana Sayfa | EKONOMÄ° 07/02/2017 19:59

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan konuÅŸtu dolar bir anda fÄ±rladÄ±


Bu sabah saatlerinde yÃ¼kseliÅŸe geÃ§en dolar ErdoÄŸan'Ä±n faiz aÃ§Ä±klamasÄ±yla birlikte bir anda 3,74'Ã¼n Ã¼zerine Ã§Ä±ktÄ±.

DÄ±ÅŸ piyasalardaki geliÅŸmelere baÄŸlÄ± olarak erken saatlerde 3.70 lirayÄ± aÅŸan dolar ErdoÄŸan'Ä±n Türkiye Odalar ve Borsalar BirliÄŸi'nin (TOBB) Ekonomi ÅžurasÄ±'nda konuÅŸmasÄ±yla 3.74'ü gördü. ErdoÄŸan, "Ülkemin faiz politikasÄ±ndan ÅŸikayetçiyim, bu faiz politikasÄ±yla ülkem kalkÄ±nmaz; bu politika aslÄ±nda bir sömürü aracÄ±dÄ±r. Finans sektörünün patronlarÄ±nÄ± insafa davet ediyorum baÅŸta kamu bankalarÄ± olmak üzere; Merkez BankasÄ±'nÄ±n ilan ettiÄŸi faizi ikiye katlayarak kredi vermeye yeltenirsen, yüzde 15-16-17 ile bir yere varamayÄ±z" dedi.

 

 

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