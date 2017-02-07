CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan konuÅŸtu dolar bir anda fÄ±rladÄ±

Bu sabah saatlerinde yÃ¼kseliÅŸe geÃ§en dolar ErdoÄŸan'Ä±n faiz aÃ§Ä±klamasÄ±yla birlikte bir anda 3,74'Ã¼n Ã¼zerine Ã§Ä±ktÄ±.

DÄ±ÅŸ piyasalardaki geliÅŸmelere baÄŸlÄ± olarak erken saatlerde 3.70 lirayÄ± aÅŸan dolar ErdoÄŸan'Ä±n Türkiye Odalar ve Borsalar BirliÄŸi'nin (TOBB) Ekonomi ÅžurasÄ±'nda konuÅŸmasÄ±yla 3.74'ü gördü. ErdoÄŸan, "Ülkemin faiz politikasÄ±ndan ÅŸikayetçiyim, bu faiz politikasÄ±yla ülkem kalkÄ±nmaz; bu politika aslÄ±nda bir sömürü aracÄ±dÄ±r. Finans sektörünün patronlarÄ±nÄ± insafa davet ediyorum baÅŸta kamu bankalarÄ± olmak üzere; Merkez BankasÄ±'nÄ±n ilan ettiÄŸi faizi ikiye katlayarak kredi vermeye yeltenirsen, yüzde 15-16-17 ile bir yere varamayÄ±z" dedi.