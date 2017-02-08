Ev hanÄ±mlarÄ±na devletten faizsiz kredi desteÄŸi

Kendi iÅŸini kurmak isteyen ev hanÄ±mlarÄ±na hÃ¼kÃ¼met, faizsiz kredi desteÄŸi vereceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Kendi iÅŸine kurmak isteyenlere verilen destekler artÄ±yor. Özellikle de ev hanÄ±mlarÄ± için. Ev hanÄ±mlarÄ±nÄ± iÅŸ dünyasÄ±na katmak isteyen hükümet faizsiz kredi desteÄŸi veriyor. GiriÅŸimci kadÄ±nlar faizsiz kredi ile destekleniyor, kendi iÅŸinin sahibi yapÄ±lÄ±yor. Aile BakanlÄ±ÄŸÄ±, iÅŸ kurmak isteyen kadÄ±nlara 15 bin lira faizsiz kredi saÄŸlÄ±yor. Kredi için 2 yÄ±l geri ödeme istenmiyor. Bu sürenin ardÄ±ndan kadÄ±nlar, kazandÄ±ÄŸÄ± paralarla 6 yÄ±lda eÅŸit taksitlerle geri ödemeyi yapabiliyor. Bu krediden yararlanabilmek için hazÄ±rlanan proje ile birlikte bulunulan ilçedeki kaymakamlÄ±klarda yer alan Sosyal YardÄ±mlaÅŸma ve DayanÄ±ÅŸma VakÄ±flarÄ± ofisine baÅŸvurmak yeterli. Proje uygun bulunursa, 15 bin liraya varan faizsiz kredi desteÄŸi saÄŸlanÄ±yor.

FAÄ°ZSÄ°Z KREDÄ° DESTEÄžÄ° NASIL ALINIYOR?

BaÅŸarÄ± kriterleri arasÄ±nda açÄ±lan iÅŸyerinde en az 2 kadÄ±nÄ±n da istihdam edilmiÅŸ olmasÄ± ve geri ödemelerin düzenli yapÄ±lmasÄ± var. Faizsiz kredi desteÄŸinden ÅŸu ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±yanlar yararlanabiliyor: "Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluÅŸuna tabi olmamak ve bu kuruluÅŸlardan aylÄ±k gelir almamak. Ä°ÅŸin gerektirdiÄŸi bilgi ve beceriye sahip olmak. Fon kaynaklarÄ±yla desteklenen gelir getirici projelerden yararlanmamÄ±ÅŸ olmak. Aktif esnaf olmamak. Bankadan kredi çekemiyor olmak."