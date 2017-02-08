Annesinden miras kaldÄ± adayÄ± kredi borcu yÃ¼zÃ¼nden satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karttÄ±

Annesinin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra kendisine miras kalan Karayip adasÄ±nÄ± borÃ§larÄ± nedeniyle satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karttÄ±.

40 yaÅŸÄ±ndaki Ä°ngiliz Willow Reed'e annesinin ölümünden sonra hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r miktarda para miras kaldÄ±. Reed, 2012 yÄ±lÄ±nda, Belize yakÄ±nlarÄ±nda bulunan, sonradan annesinin anÄ±sÄ±na Virginia Caye adÄ±nÄ± verdiÄŸi bu küçük adayÄ± satÄ±n aldÄ±. Reed ada için 150 bin Sterlin (yaklaÅŸÄ±k 800 bin TL) ödedi. O tarihten sonra da sÄ±k sÄ±k bu adaya gitti. Ancak yakÄ±n zamanda Bristol'de bir bar satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± ve burayla ilgilenmesi gerektiÄŸi için adayÄ± satÄ±ÅŸa çÄ±karmaya karar verdi. Willow Reed, adayÄ± 400 bin Sterlin (yaklaÅŸÄ±k 1 milyon 900 bin TL) açÄ±lÄ±ÅŸ fiyatÄ±yla satÄ±ÅŸa çÄ±kardÄ±. Reed'in satÄ±ÅŸa çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± küçük adada bir oralÄ± bir kulübe, bir plaj ve bir de küçük bot bulunuyor. Willow Reed aslÄ±nda annesinin adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan bu adayÄ± elden çÄ±karmak istemediÄŸini ancak her ay yüklü miktarda banka kredisi ödediÄŸi için bunu yapmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.