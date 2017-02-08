Kibrit tarih oluyor

Ã‡akmaÄŸÄ±n hayatÄ±mÄ±za girmesiyle yavaÅŸ yavaÅŸ kullanÄ±mÄ±nÄ±n azalmasÄ± sonucu kibrit artÄ±k eski iÅŸlevini gÃ¶rmÃ¼yor. Kibrit Ã¼retim fabrikasÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸ mÃ¼dÃ¼rÃ¼ ise, artÄ±k sadece promosyon Ã¼rÃ¼nÃ¼ olarak gÃ¶rÃ¼len kibritin 1 liraya Ã§Ä±kmasÄ±yla birlikte cazibesini yitirdiÄŸini dile getirdi.

Son yÄ±llarda artan teknoloji, nesilden nesile gelen bir çok icad denilecek ürünleri tarihe karÄ±ÅŸmasÄ±na sebep oluyor. AsÄ±rladÄ±r evlerde bulunan kibrit de bu ürünlerden biri. Ä°ngiliz bilim insanlarÄ± tarafÄ±ndan 1809 yÄ±lÄ±nda icat edilen, dünyanÄ±n yaygÄ±n bir ÅŸekilde iki asÄ±r kullandÄ±ÄŸÄ± kibritin sonu git gide yaklaÅŸÄ±yor. Birçok fabrikanÄ±n üretimi durdurduÄŸu kibrit, artÄ±k sadece hediyelik ve promosyon amaçlÄ± üretiliyor.

HEDÄ°YELÄ°K EÅžYA OLARAK SATILIYOR

Ä°stanbul'da özel bir kibrit üretim fabrikasÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸ müdürü Kenan Baysal, AA muhabirine, Türkiye'de son 5 yÄ±lda kibrit kullanÄ±mÄ±nÄ±n "yok" denecek kadar azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, günümüzde kibritin artÄ±k hediyelik eÅŸya ya da promosyon ürünü olarak deÄŸerlendirildiÄŸini söyledi. FiyatÄ±, diÄŸer ateÅŸ yakmak için kullanÄ±lan araçlara göre çok daha ucuz kibritin artÄ±k ilgi görmediÄŸini belirten Baysal, "AslÄ±nda çakmak 1823 yÄ±lÄ±nda icat edilen bir ürün. Fakat kibrit kullanÄ±mÄ± ve üretimiyle o dönemlerden günümüze lider olarak gelmeyi baÅŸarmÄ±ÅŸtÄ±r. Teknolojinin geliÅŸmesi, ateÅŸ kullanarak çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z birçok ürünün artÄ±k otomatik olarak ateÅŸleme sistemine sahip olmasÄ±, kibriti geriye atarken mumu da yalnÄ±z bÄ±raktÄ±. Åžimdi elektrik kesintilerinde ÅŸarjlÄ± aydÄ±nlatmalar, jeneratörler devreye giriyor. Bu sayede kibrite ve muma ihtiyaç duyulmuyor. Biz de firma olarak artÄ±k daha çok hediyelik ve promosyon amaçlÄ± kibritler üretiyoruz." dedi.